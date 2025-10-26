El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 € más bajos La renta media que se paga al casero cada mes en Salamanca roza el 50 % del salario mínimo

El precio medio de una vivienda en la ciudad de Salamanca era el pasado año 145.970 euros, 1.521 euros por metro cuadrado. En el caso de los pisos es ligeramente inferior (144.737) y para las casas unifamiliares se eleva a 197.033, según la actualización de los indicadores urbanos para el año 2024 publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. Si bien estos datos pueden haber quedado ya desfasados por las fuertes subidas que están afectando al mercado inmobiliario, permite comparar las diferencias que existen con otros municipios españoles. Así, un piso cuesta seis veces más en el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia; cinco veces más en el madrileño Pozuelo de Alarcón y el triple en Marbella.

En Madrid, el precio medio de compraventa de una vivienda es de 386.259, más del doble que en Salamanca —un 166 % más—. Sin embargo, la diferencia entre los alquileres no es tan pronunciada. El INE acaba de publicar que la renta media que en 2023 se pagaba a los caseros en la capital del Tormes era de 527 euros. En Madrid se situaría en 930, un 76 % más. La diferencia entre los alquileres de los grandes municipios españoles no es tan pronunciada como en los precios de compraventa. Así, la localidad en la que se pagaría la renta mensual más elevada sería Pozuelo de Alarcón, con 1.131, poco más del doble de lo que se abona en Salamanca.

El coste de arrendar una vivienda en la ciudad del Tormes sigue estando por debajo de la media nacional, que en 2023 se situaba, según el INE, en 649 euros, un 18,8 % más. En cualquier caso, la subida de los alquileres en la última década ha sido muy pronunciada. Sin tener en cuenta el incremento experimentado en 2024, en los últimos diez años en Salamanca se han encarecido más de un 26 %, lo que implica el pago de 109 euros más al mes, ya que en 2014 y 2015 se situaba en 418 euros.

No se incluye la capital charra entres las dieciocho capitales de provincia españolas en las que el alquiler medio supera el 50 % del salario mínimo interprofesional, que en 2023 era de 1.080 euros al mes, pero se aproxima mucho.

La misma estadística señala que la renta neta media de los hogares de Salamanca se situó en 2023 en 33.391 euros al año. Implica una subida de los ingresos familiares de un 27,8 % en la última década, casi 7.414 euros al año. Los hogares de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón (96.290) y Boadilla del Monte (89.455) ingresan casi el triple que los salmantinos.