El Mercado Central de Salamanca se reivindica con un 'showcooking' El objetivo de estas actividades es impulsar el comercio de proximidad y convertir este espacio en un lugar dinámico que atraiga nuevos públicos

M. B. Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:40

El Mercado Central de Salamanca acogió este jueves una jornada gastronómica organizada por la Cámara de Comercio y AESCO, con el objetivo de dar visibilidad al comercio de cercanía, atraer nuevos públicos y reivindicar la importancia de los mercados tradicionales en la vida económica y social de la ciudad.

El concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, agradeció la iniciativa y destacó que el Mercado Central «es una de las joyas del comercio salmantino» y «la segunda Plaza Mayor de los salmantinos» por su carácter cotidiano y su capacidad para generar vida en la ciudad.

Respecto a la petición de recuperar la parada de autobús en la puerta del Mercado Central, muy demandada por comerciantes y personas mayores, Martínez señaló que «la movilidad se ha debatido en muchas ocasiones» y que el Ayuntamiento está apostando por otros incentivos y alternativas para mejorar la accesibilidad, aunque reconoció la importancia de atraer también a público joven.

El secretario de AESCO, Antonio Flórez, recordó que «el germen del comercio siempre fueron los mercados», alertando sobre la pérdida de afluencia de clientes mayores debido a la desaparición del autobús en la puerta. «No compartimos esta política de movilidad», afirmó, insistiendo en que el mercado «sigue con plena vitalidad» y que eventos como el 'showcooking' buscan visibilizar la calidad del producto y el compromiso de los comerciantes.

Por su parte, el presidente de CES, Antonio Rollán, puso en valor la historia del Mercado Central, inaugurado en 1909, y reivindicó su papel como «motor fundamental del comercio minorista salmantino». Defendió que los productos del mercado son «inmejorables y competitivos» y que apoyar a las pymes locales significa «hacer crecer la economía de Salamanca». Rollán destacó además que la iniciativa cuenta con fondos FEDER y la colaboración de la Dirección General de Política Comercial, subrayando que actividades como la de hoy «son clave para acercar el mercado a jóvenes y mayores».

La presidenta de la Asociación de Empresarios del Mercado Central, Mercedes Turrión, agradeció el respaldo institucional y recordó que en el mercado trabajan 53 puestos ocupados con una amplia oferta. Turrión defendió que el mercado «representa la cercanía, la tradición y el futuro del comercio salmantino» y que el trato directo con el cliente es su principal fortaleza.

El encargado del 'showcooking' fue el cocineroBorja de la Cruz, afincado en Salamanca desde hace más de dos décadas. Preparó entre 50 y 60 raciones de tres recetas creadas especialmente para ensalzar los productos del mercado. Entre ellas sorprendieron un sushi de farinato y queso local, unos gnocchis con sepia y gamba de Huelva, y una reinterpretación del tradicional huevo frito con patatas y chorizo, convertido en una crema trufada con huevo.