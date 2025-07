La Memoria Democrática «calienta» el debate prevacacional en el Ayuntamiento de Salamanca La socialista María García propone un nuevo programa educativo y el PP, Vox y los concejales no adscritos la acusan «utilizar la educación como elemento de confrontación y revisionismo histórico»

«Hay heridas que no se cierran porque todavía hay quienes niegan que existan». Ha zanjado con estas palabras, la socialista María García el fracaso de su moción. Ni PP ni Vox, ni los dos exconcejales del partido de Abascal han respaldado su iniciativa. Tras las loas que ha recibido la popular Isabel Macías por su Plan Municipal de Mayores, a la edil del PSOE le ha caído un «chaparrón» de recriminaciones y han vuelto a «desenterrarse a los muertos» de uno y otro bando. Todo por proponer un programa educativo, en el marco de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, centrada en la Memoria Democrática destinado a alumnos de ESO, Bachillerato y colectivos juveniles para su implantación en todo el curso escolar. En su diseño participarían, según proponía, la Asociación Memoria y Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica y la Cátedra de Memoria Histórica «Josefina Cuesta».

«¿Dónde va a arrancar la Memoria Democrática?», ha preguntado el concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota. «¿Hablará del terror rojo de la checas? ¿Hablará de los GAL, la mayor fuente de corrupción antes de que llegará la amnistía?», ha apuntado entre otras cuestiones para dejar claro que, si incluye estos hechos y muchos otros, «eso se llama Historia, que es donde todos hemos aprendido estos datos y los contrarios, y a partir de lo que hemos aprendido a pensar y a ser críticos». «Lo que quiero es cerrar una heridas y que nadie en España vuelva a utilizar una guerra entre hermanos que desgarró un país para sacar rédito político», ha concluido.

En la misma línea, Ignacio Rivas (Vox), como portavoz del Grupo Mixto, ha señalado que «pretende que el Estado determine qué debe recordarse y cómo debe recordarse es propio de regímenes totalitarios y no de democracias maduras». «No se busca educar, sino imponer una versión única y maniquea del pasado», ha criticado tras recriminar al PSOE que trata de «legislar y gobernar sobre recuerdos». Ha recriminado a los socialistas que «pasan de puntillas por el terrorismo de ETA». «No aceptaremos una memoria oficial de quienes pactan con los enemigos de España», ha remarcado antes de rematar con: «Déjenlo ya. No pueden legislar sobre los recuerdos y los sentimientos».

Por su parte, el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha manifestado su preocupación por que se «utilice la educación como elemento de confrontación o campo de revisionismo ideológico». «No puede haber una memoria selectiva ni al servicio de una ideología concreta», ha sentenciado tras apostar por una mayor presencia de los contenidos constitucionales en el currículo. «La educación no puede convertirse en un campo de batalla partidista. Educar es forma para decidir, no para obedecer. Queremos formar ciudadanos críticos y no militantes», ha rematado.

«No es lo mismo morir por destruir la democracia que por defenderla», ha afirmado la socialista María García después de escuchar que el resto de los grupos rechazaban su iniciativa. Ha acabado su intervención recriminando a la derecha que tampoco apoyó el divorcio, el matrimonio igualitario, el aborto o la eutanasia.