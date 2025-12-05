Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una vista de sección de pescadería de un establecimiento Gadis.
CONTENIDO PATROCINADO

El mejor producto fresco y el mejor consejo, en tu Gadis

En Gadis, ofrecen siempre atención personalizada a través de su mostrador tradicional y sobresale por su sección de pescado fresco y mariscos, que ha sido reconocida por los clientes por su excelencia

EÑE

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:00

Gadis da prioridad a las secciones de producto fresco, ofreciendo atención personalizada a través de su mostrador tradicional. Y porque te mereces entender lo que compras, te ofrece el consejo de sus profesionales para ayudarte a elegir tanto el producto que mejor se adapte a tus necesidades como el corte más adecuado, si se trata de pescado o carne. Así te lo recuerdan desde sus puntos de venta con mensajes como «No te pongas rojo. ¡Pregúntanos!» en la sección de carnicería, o «No te cortes, pregúntanos» en charcutería, animando a los clientes a resolver sus dudas en cada sección.

Una de las grandes apuestas de la cadena de supermercados es, sin duda, la sección de pescado fresco y mariscos. Por ese motivo, Gadis estrenó este mismo año una nueva plataforma logística de compra y distribución ubicada en el Puerto de A Coruña y con más de 4.000 metros cuadrados. Además, su apoyo a los proveedores de proximidad la convierte en compradora de referencia en lonjas y puertos de la comunidad. Ese compromiso se refleja en el reconocimiento de sus clientes, que la eligieron como la cadena gallega por excelencia para comprar pescado, según un estudio elaborado por la OCU.

Por otra parte, en la carnicería de tu Gadis encontrarás productos para todos los gustos: desde carnes con Indicación Geográfica Protegida (IGP) hasta elaborados que permiten disponer de platos variados en la nevera para cualquier ocasión o imprevisto. Y, por supuesto, carnes para momentos especiales, como el cordero, que sus profesionales prepararán en el formato que pida el cliente según la receta que quiera elaborar.

Lo mismo ocurre en charcutería, donde los profesionales de Gadis están listos para recibir tus pedidos y preparar tablas de embutidos para estas fechas. Podrás combinar los productos a tu gusto y llevártelos ya listos para servir.

Gadis cuenta con más de 200 variedades de frutas y verduras. Te animan a conocer las frutas de temporada y a preguntar cualquier duda que pueda surgir. Además, en sus secciones descubrirás el origen y curiosidades de diferentes productos de temporada a través de pantallas informativas, así como recetas e ideas para prepararlos en casa, convirtiendo tu compra diaria en toda una experiencia. Además, comprar en Gadis favorece la alianza con los productores de Galicia y Castilla y León —más de 1.000 proveedores de alimentación, en su mayoría cooperativas y pymes—, lo que contribuye a la creación de riqueza local.

Gadis

Cinco supermercados en Salamanca y uno, en Santa Marta de Tormes

www.gadis.es

