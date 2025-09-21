Tu mejor opción para preparar oposiciones

Entrada principal de las instalaciones de EDUCAULA en la calle Cortes de Cádiz.

EÑE Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

EDUCAULA Siglo XXI Dirección Calle Cortes de Cádiz, 5, bajo, 37004, Salamanca

Teléfonos de contacto 923620017 / 649140624

Página web wwww.educaula.net

Con la nueva convocatoria de oposiciones 2025-2026, EDUCAULA Siglo XXI pone a disposición de los futuros docentes de Salamanca su experiencia, aulas modernas y programas presenciales y online adaptados a cada necesidad. En este sentido, para esta temporada, el centro ofrece formación completa para todos los cuerpos docentes, incluyendo Maestros, Secundaria y Formación Profesional, con programas adaptados tanto a Castilla y León como a otras comunidades autónomas.

Así, las especialidades incluyen todas las del cuerpo de Maestros; en Secundaria, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Biología y Geología, Educación Física, Orientación Educativa, Servicios a la Comunidad, Matemáticas, Física y Química, Tecnología, Economía, Inglés y Francés. En Formación Profesional, se preparan sectores singulares como Cocina y Pastelería y Mantenimiento de Vehículos.

Para ello, la academia ofrece modalidades presencial, semipresencial y online, mediante diferentes plataformas como teams y moodle, adaptándose a las necesidades de cada alumno.

Los preparadores son funcionarios de carrera con amplia experiencia, comprometidos con la evolución de sus estudiantes durante todo el proceso, incluso después de finalizada la oposición. En EDUCAULA, se crea un ambiente cercano y de confianza: una auténtica familia educativa.

Además, cuentan con un asesor pedagógico que acompaña diariamente a los alumnos, resolviendo dudas y guiando sobre el proceso completo de oposición, especialmente en Castilla y León y otras comunidades. Los resultados hablan por sí mismos: el 80 % de los alumnos aprobó en la última convocatoria.

Además, este año celebran las 6ª Jornadas Pedagógicas, gratuitas para los alumnos, que incluyen formación en organización del estudio, técnicas de lectura en voz alta, diseño universal de aprendizaje, recursos TIC, innovación educativa, autoconocimiento emocional y creatividad en la exposición de la programación y unidad didáctica.

El plazo de matrícula se abre en mayo, con inicio de cursos en septiembre. La sede se encuentra en calle Cortés de Cádiz, 5 (esquina con Cabeza de Vaca), con instalaciones modernas, ventiladas y climatizadas, cinco aulas temáticas y espacios diseñados para un aprendizaje cómodo y efectivo.