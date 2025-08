«Mejor que aquí no estamos en ningún sitio, si me lo hubieran dicho no me lo hubiera creído...» Todos los veranos, los salmantinos Lola, Isidoro, José Manuel y María Yolanda dejan sus hogares en la capital charra para vivir en sus caravanas

«Mejor que aquí no vamos a estar en ningún lado», asegura convencida Lola Fernández, una salmantina que todos los años espera con ansia la llegada de los días de calor para instalarse junto a su marido Isidoro Martín en su caravana en un camping a las afueras de la ciudad.

El contacto con la naturaleza, la posibilidad de disfrutar de los nietos que corretean de un lado a otro sin riesgos y de la convivencia con otros campistas convierte el camping en su lugar favorito para veranear. Tanto es así, que apenas el buen tiempo se lo permite se trasladan a la parcela que alquilan en un conocido camping salmantino y no vuelven a su hogar en la capital charra hasta septiembre.

«Venimos siempre unos dos o tres meses al año. Desde que empieza el calor hasta septiembre, que ya toca volver a la ciudad. Es nuestro lugar para relajarnos. Empezamos hace 25 años y aquí seguimos. Nuestros hijos se criaron en el camping. Ahora tienen sus propias familias, pero siguen viniendo. Tienen la caravana aquí al lado. Es como si fuéramos vecinos. Estamos en la naturaleza a un pasito de Salamanca y con la familia al lado, ¿Qué más podemos pedir?», señala de buen humor Lola.

Al igual que Lola e Isidoro, al que todos llaman Doro, son varias las familias de salmantinos que deciden pasar todo su verano en este camping. Son los que llaman «los fijos» y la mayoría lleva años repitiendo la experiencia.

«Llevamos 28 años viniendo. Empezamos en otro camping que había cerca de la ciudad y cuando lo cerraron nos vinimos todos juntos a este. En esta 'calle' somos todos fijos. El que menos lleva tendrá ya 10 años», cuenta María Yolanda Porcu a la que su marido José Manuel Serrano «engañó» hace muchos años para meterla en el mundo del camping.

«Yo era de las que le gustaba ir solo a hoteles y de los buenos, que decía: que voy a hacer yo en el monte entre bichos. Y mírame ahora todo el verano en la caravana. Si me lo hubieran dicho no me lo hubiera creído. Pero este me engañó para que viniera —dice señalando a su marido— y ahora no lo cambiaría por nada».

Otro de los grupos fijos del camping es la familia Esteban Iglesias, que lleva más de dos décadas veraneando en el lugar. Una de las cosas que más valora del camping es su cercanía con la capital. «Si trabajas puedes ir y venir sin problema», destaca José Esteban.

Para este grupo de salmantinos el camping no solo es un espacio para relajarse, sino que se ha convertido en un lugar de amistad. «Más de 20 años viéndonos todos los veranos: ya todos somos amigos», señala Yolanda.

