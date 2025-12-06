Lo mejor de la gastronomía, que no puede faltar en la Navidad

TEL Guijuelo Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00 Compartir

Guijuelo es, sin duda, una de las palabras que mejor saben si se habla de estas fechas, muy próximas a la Navidad. Y es que los productos que elaboran las industrias cárnicas de la localidad son un referente en el sector y una garantía segura para disfrutar de la calidad en momentos de fiesta y celebración.

En familia, entre amigos o compañeros de trabajo, siempre será buen momento para degustar un buen jamón de Guijuelo, un lomo o un embutido elaborado por manos trabajadoras con el buen hacer de la experiencia de décadas de las empresas de carácter familiar de la localidad. A ello se suman ahora las carnes frescas que comercializan cada vez más las industrias de la localidad con el objetivo de satisfacer todo tipo de paladares y que admiten numerosas posibilidades para degustar. En definitiva, variedad y calidad de productos que no pueden faltar en la mesa a lo largo de las celebraciones que se avecinan.

Ampliar El lomo, otro de los manjares de Guijuelo.

El Ayuntamiento de Guijuelo respalda al sector cárnico con su presencia en ferias, certámenes o eventos de hermanamiento por toda España y Portugal. Y ya prepara iniciativas de cara al año 2026, entre las que destaca sobremanera la conmemoración de los cuarenta años de su Matanza típica o una nueva edición de la Feria de la Industria Cárnica que se celebrará del 2 al 5 de junio. La actividad promocional no para dar a conocer los sabrosos productos que se elaboran en la localidad. Pero, si importante es la industria, también lo son el comercio y la hostelería de Guijuelo. Por esa razón, las áreas de Comercio y Hostelería han lanzado la sexta edición de la campaña 'Esta Navidad me pido Guijuelo', que tendrá como premio noventa cheques valorados en 2.000 euros. La campaña comenzará el 11 de diciembre y se prolongará hasta el 9 de enero.

Ampliar La Plaza Mayor ya luce su ambiente navideño.

Según ha dado a conocer el Ayuntamiento esta misma semana, se repartirán 20 cheques de 50 euros cada uno, 30 cheques con 20 euros y 40 cheques de diez euros. Los participantes en el concurso deberán rellenar unas cartillas con seis sellos de los que cuatro se reservan a comercios y dos para hostelería. Una vez rellenadas podrán introducirlas en la urna colocada en el hall del Ayuntamiento para poder entrar en el sorteo de los cheques-regalo para poderlos canjear después en los establecimientos colaboradores de la campaña.

El sorteo se celebrará en presencia del juez de paz para que los afortunados puedan hacer uso de ellos entre el 2 de febrero y el 31 de marzo del año próximo. Se trata de que Guijuelo se llene para realizar compras y disfrutar de su hostelería a la vez que se saborean o se adquieren para hacerlo en Navidad los más sabrosos manjares derivados del cerdo ibérico.

Ayuntamiento de Guijuelo

Plaza Mayor, 11-12, 37770, Guijuelo

923580786

www.guijuelo.es