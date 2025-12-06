Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jamón de Guijuelo no puede faltar en las mesas navideñas. FOTOS: TEL
CONTENIDO PATROCINADO

Lo mejor de la gastronomía, que no puede faltar en la Navidad

El Ayuntamiento de Guijuelo se caracteriza en impulsar la promoción de los productos que elaboran las industrias del municipio donde el jamón ibérico es la estrella, sin olvidar el lomo o los sabrosos embutidos

TEL

Guijuelo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

Guijuelo es, sin duda, una de las palabras que mejor saben si se habla de estas fechas, muy próximas a la Navidad. Y es que los productos que elaboran las industrias cárnicas de la localidad son un referente en el sector y una garantía segura para disfrutar de la calidad en momentos de fiesta y celebración.

En familia, entre amigos o compañeros de trabajo, siempre será buen momento para degustar un buen jamón de Guijuelo, un lomo o un embutido elaborado por manos trabajadoras con el buen hacer de la experiencia de décadas de las empresas de carácter familiar de la localidad. A ello se suman ahora las carnes frescas que comercializan cada vez más las industrias de la localidad con el objetivo de satisfacer todo tipo de paladares y que admiten numerosas posibilidades para degustar. En definitiva, variedad y calidad de productos que no pueden faltar en la mesa a lo largo de las celebraciones que se avecinan.

El lomo, otro de los manjares de Guijuelo.

El Ayuntamiento de Guijuelo respalda al sector cárnico con su presencia en ferias, certámenes o eventos de hermanamiento por toda España y Portugal. Y ya prepara iniciativas de cara al año 2026, entre las que destaca sobremanera la conmemoración de los cuarenta años de su Matanza típica o una nueva edición de la Feria de la Industria Cárnica que se celebrará del 2 al 5 de junio. La actividad promocional no para dar a conocer los sabrosos productos que se elaboran en la localidad. Pero, si importante es la industria, también lo son el comercio y la hostelería de Guijuelo. Por esa razón, las áreas de Comercio y Hostelería han lanzado la sexta edición de la campaña 'Esta Navidad me pido Guijuelo', que tendrá como premio noventa cheques valorados en 2.000 euros. La campaña comenzará el 11 de diciembre y se prolongará hasta el 9 de enero.

La Plaza Mayor ya luce su ambiente navideño.

Según ha dado a conocer el Ayuntamiento esta misma semana, se repartirán 20 cheques de 50 euros cada uno, 30 cheques con 20 euros y 40 cheques de diez euros. Los participantes en el concurso deberán rellenar unas cartillas con seis sellos de los que cuatro se reservan a comercios y dos para hostelería. Una vez rellenadas podrán introducirlas en la urna colocada en el hall del Ayuntamiento para poder entrar en el sorteo de los cheques-regalo para poderlos canjear después en los establecimientos colaboradores de la campaña.

El sorteo se celebrará en presencia del juez de paz para que los afortunados puedan hacer uso de ellos entre el 2 de febrero y el 31 de marzo del año próximo. Se trata de que Guijuelo se llene para realizar compras y disfrutar de su hostelería a la vez que se saborean o se adquieren para hacerlo en Navidad los más sabrosos manjares derivados del cerdo ibérico.

Ayuntamiento de Guijuelo

Plaza Mayor, 11-12, 37770, Guijuelo

923580786

www.guijuelo.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2 Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana
  3. 3 Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
  4. 4 Giro sobre el origen de la peste porcina: pudo salir de un laboratorio
  5. 5 Semana de tensión en Salamanca: un acusado de violación, una paliza con un bate de béisbol y un misterio vial
  6. 6 Cocaína, alcohol y maniobras peligrosas al volante en pleno centro: madrugada movida para la Policía en Salamanca
  7. 7

    Malestar e incertidumbre ante la prórroga del Verifactu, que ahora está en el aire
  8. 8 Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible»
  9. 9 Ocho años sin rastro de Manuel Moro: el senderista que desapareció en Vegas de Domingo Rey y nunca regresó
  10. 10 Listo el plan de invierno del Hospital: refuerzo de personal de Enfermería y más camas en Los Montalvos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Lo mejor de la gastronomía, que no puede faltar en la Navidad

Lo mejor de la gastronomía, que no puede faltar en la Navidad