«Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa» La inmensa mayoría de comerciantes del rastro coinciden que el mejor lugar es el actual. Es más espacioso, está mejor comunicado y la gente en general ya sabe donde está cada puesto

M.B. Lunes, 6 de octubre 2025, 11:39

El rastro de Salamanca regresó este domingo a su ubicación habitual en La Aldehuela, tras varias semanas situado de forma provisional en la avenida Carmen Martín Gaite, en Pizarrales, con motivo de las Ferias y Fiestas. El balance del primer día ha sido muy positivo: vendedores y visitantes coinciden en que el rastro está mejor en su lugar de siempre.

«Aquí estamos más cerca, es nuestro barrio y la gente se mueve mejor», contaban los usuarios Manuel Carabias y Ana Bustos, que como muchos salmantinos han disfrutado de este regreso en una mañana soleada de domingo: «Hay más sitio para aparcar y la línea de autobuses llega sin problema. Se nota que este es su sitio natural», añadían.

Entre los vendedores, también predomina la satisfacción. Jade, con trece años de experiencia en el rastro, señalaba: «En La Aldehuela es más recogido y la gente pasa por todos los puestos. En Pizarrales era muy largo y muchos no llegaban hasta el final. Allí no se podía aparcar bien, y los puestos eran más estrechos».

María Aranzazú Damas, vendedora con 25 años en el mercado, destacaba el valor del orden y la estabilidad: «Aquí cada uno tiene su sitio fijo y la clientela ya sabe dónde encontrarnos. Allí arriba, en línea, se perdía mucho movimiento y era más difícil atender bien. Aquí todos nos conocemos y el ambiente es otro». El presidente de la Asociación del Rastro, Abel Blázquez, confirmó que la opinión mayoritaria entre los asociados es mantener La Aldehuela como sede principal, por razones prácticas y de comodidad: «En Pizarrales los puestos eran muy reducidos, de apenas cuatro metros y sin fondo, sin espacio para el vehículo detrás, y eso complica mucho el trabajo. Aquí estamos adaptados: las calles son anchas, el acceso es bueno y los clientes ya conocen los números de cada puesto. En el otro lado no había ni numeración correlativa, así que la gente no te encontraba fácilmente.»

Un segundo mercadillo entre semana

Tras varias semanas de traslado con motivo de las fiestas, el rastro ha vuelto a La Aldehuela, su espacio tradicional. Pero los vendedores no quieren cerrar la puerta a nuevas ideas: la Asociación del Rastro ha planteado al Ayuntamiento la posibilidad de abrir un segundo mercadillo entre semana en Pizarrales, pensado para otro tipo de público.

El presidente del colectivo, Abel Blázquez, explicó que la propuesta lleva tiempo sobre la mesa: «Lo hemos solicitado varias veces. En Pizarrales hay otro público, sobre todo mujeres mayores que no vienen hasta aquí porque tendrían que coger dos autobuses. Sería un mercadillo más pequeño, en alguna avenida o zona de aparcamiento, un lunes, miércoles o viernes, como ya pasa en otras ciudades como Valladolid o Zamora.»

La idea no pretende sustituir el rastro dominical, sino complementarlo. «No queremos duplicarlo».