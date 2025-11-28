Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Meins gana el premio MC Mutual 'Antonio Baró' a la prevención de riesgos laborales

La compañía es distinguida por sus buenas prácticas preventivas y su compromiso con la seguridad y salud laboral

La Gaceta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:14

Meins ha sido reconocida por MC MUTUAL, mutua colaboradora con la Seguridad Social, en la XXIV edición de los Premios MC MUTUAL «Antonio Baró» a la Prevención de Riesgos Laborales. Este galardón distingue a las empresas, personas e instituciones que destacan por proteger de forma eficaz la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

La seguridad y la salud laboral constituyen uno de los pilares estratégicos de Meins con el objetivo de conseguir el bienestar de toda la plantilla. La compañía presume de una organización preventiva «sólida, integrada y transversal, que ha permitido mantener unos índices de siniestralidad muy por debajo de la media del sector, incluso en un contexto de crecimiento continuo de su equipo».

El galardón fue recogido por la directora de Recursos Humanos de Meins: «Nuestro éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de proteger, cuidar y respetar a quienes hacen posible que sigamos creciendo».

La ceremonia de entrega, celebrada en Barcelona ante cerca de 200 asistentes, contó con la presencia de representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; la Generalitat de Catalunya; organizaciones empresariales; colegios profesionales; así como miembros de los órganos de gobierno de la mutua y empresas asociadas.

