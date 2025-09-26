El 'megaestudio' sobre la salud nacional seguirá durante 20 años a 4.000 salmantinos El ambicioso proyecto Impact dobla el cálculo inicial sobre la población que analizará en Salamanca

Javier Hernández Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:30

Finalmente van a ser 4.000 los salmantinos que participarán en el proyecto Cohorte Impact y se someterán a un exhaustivo seguimiento de su salud durante 20 años.

Este estudio nacional está considerado como «una iniciativa sin precedentes en el Sistema Nacional de Salud» porque van a participar cerca de 200.000 españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 79 años.

Durante dos décadas, los salmantinos que se sumen el proyecto serán citados cada cinco años para someterse a pruebas muy diversas que analizarán cómo evoluciona su salud, sus posibles enfermedades, los condicionantes a los que se enfrentan por la zona en la que viven, etc. «Toda la información que se obtenga con las pruebas se combinará con la historia clínica y se coordinará desde el CIBER de seguridad pública», apunta el director científico del IBSAL, Luis García Ortiz.

De esos 4.000 sujetos que desde el pasado año ya se está intentando incorporar —de manera aleatoria— desde el nodo de Salamanca (ubicado en el centro de salud de San Juan) ya se han sumado cerca de 200. «Se está adquiriendo maquinaria para la medición de tensión arterial, revisión de pulso, pruebas de esfuerzo, electrocardiograma, ecografías… También se tomarán muestras de orina, sangre y uñas de los pacientes. Está todo muy bien diseñado y es complejo ponerlo en marcha en cada sitio, pero la información que se va a obtener al cabo de 20 años será muy significativa», apunta García Ortiz.

Los investigadores asumen que muchos de los participantes que se sumen al estudio —que admite a personas de hasta 79 años— no llegarán a cumplir los 20 años de seguimiento y fallecerán por edad durante el transcurso del mismo, pero apuntan que incluso será posible interpretar la información sobre las causas de la muerte. De hecho, el gran objetivo de este estudio es el de comprender por qué se generan determinadas enfermedades y de qué manera han influido en esas enfermedades factores como la obesidad, la actividad física, los trabajos de cada paciente, su nivel socioeconómico, etc.

«Los pacientes que participarán en el estudio se seleccionan con una muestra aleatoria entre las 11 zonas básicas de salud urbanas de Salamanca», explican desde el IBSAL, que ha contratado específicamente para este proyecto a profesionales —de Enfermería y Psicología— que se encargan de llamar e invitar a participar a miles de salmantinos.

Tras la primera exploración en el centro de salud de San Juan, se realizará un primer seguimiento -mediante cuestionarios- a los seis meses y otro posterior a los dos años para comprobar si han surgido nuevas enfermedades. Desde ese momento, a los cinco años se volverán a repetir todos los test y exploraciones para comparar la evolución respecto al primer análisis y así, durante un periodo de 20 años.

El proyecto Cohorte-Impact suma otras subcategorías como las que se centran en el estudio del perfil genómico de los pacientes —especialmente útil desde el prisma de la medicina personalizada, detección precoz de enfermedades y tratamientos individualizados—, el estudio de ingentes cantidades de datos que después se aplican a la inteligencia artificial con fines preventivos y también otra subcategoría que se preocupa por la evolución de la obesidad a nivel nacional, regional y municipal. Obes-Impact, que con una financiación de de 20 millones de euros plantea el abordaje de la obesidad como un «caso de uso» para mostrar la utilidad de la cohorte.

