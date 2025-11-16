Más de medio millar de pruebas de glucemia en dos días Voluntarios y especialistas informaron durante el fin de semana en Los Bandos sobre la importancia de la prevención y el control temprano de la diabetes

«Es un minuto y me quedo más tranquila», decía Guadalupe Rodríguez mientras esperaba su turno para hacerse la prueba de glucemia en la carpa instalada el fin de semana en la plaza de los Bandos por la Asociación Diabetológica de Salamanca.

A lo largo del sábado, y de nuevo el domingo por la mañana, medio millar de personas se acercaron a la carpa para comprobar su nivel de glucosa y resolver dudas con los voluntarios. La jornada ha permitido que salmantinos de todas las edades se informaran sobre la diabetes y la importancia de detectar a tiempo cualquier alteración.

Algunos acudieron por curiosidad, otros porque en su familia la diabetes es una vieja conocida, y muchos como Maite Sánchez, simplemente, porque «más vale saberlo a tiempo».

«Aquí solo se informa, no podemos dar un diagnóstico» ha aclarado la presidenta de la Asociación Diabetológica de Salamanca, Belén Bernal. «Las diabetes más comunes, como la tipo uno , son las que más suenan» explicaba la enfermera Ruth María Ortiz, «y las de tipo dos son más silenciosas». Por eso, añadía, «es fundamental mantener un control periódico de los niveles de glucosa en sangre».

Esta y otras actividades de concienciación forman parte del programa organizado en Salamanca con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que incluyó un ciclo de conferencias impartidas por expertos.

Además, como gesto simbólico, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminó de azul, el color que identifica esta causa. Y no solo eso, los paneles luminosos de la ciudad mostraron el lema del Día Mundial de la Diabetes.

Para Belén Bernal, presidenta de la asociación, la actividad tuvo un buen recibimiento. «Llevamos treinta años con la iniciativa y siempre nos vamos muy contentos con la respuesta de la gente,», comentó.

