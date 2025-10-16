Los médicos de Urgencias trasladan su sensación de agobio tras un verano duro Lo comunican por escrito a la dirección del Hospital y a la Junta de Personal

Javier Hernández Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 05:55

La plantilla médica del servicio de Urgencias presentó días atrás un escrito ante la gerencia del Complejo compartir con el equipo directivo su «sensación de agobio» después de un verano que -apuntan- ha sido especialmente intenso por la alta demanda asistencial registrada.

Esta recogida de firmas también fue puesta en conocimiento de la Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca, que precisamente ayer se reunió con la dirección de Hospital para tratar un orden del día con varios puntos fuertes.

La directora gerente, Carmen Rodríguez, explicó a los representantes de los trabajadores que ya ha mantenido conversaciones con el equipo de Urgencias para -primero- agradecer el esfuerzo e implicación que vienen mostrando desde hace años y también para avanzar posibles reuniones futuras en busca de vías de mejora. La convicción dentro del Complejo es que la plantilla orgánica del Hospital está dimensionada conforme a la población de referencia, pero ya se está planificando cómo gestionar la tasa de reposición que se tendrá que llevar a cabo con motivo de la jubilación de médicos veteranos.

Según los datos publicados por el portal de salud de Castilla y León, entre junio y septiembre se ha atendido en las Urgencias del Complejo Asistencial de Salamanca a 52.500 enfermos: la cifra más alta de la Comunidad, aunque este liderazgo ya es frecuente desde hace años.

«Urgencias es un sistema muy complejo, pero también debemos darle más importancia a la capacidad de resolución rápida que tienen las Urgencias de Atención Primaria», apunta Antonio Grande, en representación de CSIF.

Durante este cara a cara con el Hospital -no se producía desde comienzos de junio- se ha hecho balance del verano, en el que «la ocupación media en planta ha sido del 75% y «no se bloquearon camas porque se quería mantener la máxima actividad quirúrgica posible».

Los representantes sindicales se han interesado por la puesta en marcha de la Unidad de Custodia Hospitalaria, donde ya es posible ingresar a los reclusos de la prisión de Topas que requieran atención médica y que hasta ahora tenían que pasar ser trasladados a hospitales de provincias cercanas, o pasar la noche 'esposados' en Urgencias. Hoy mismo está previsto mantener una reunión informativa con el personal sanitario que atenderá esta unidad -la formación específica ya la han recibido- para aclarar protocolos que están consensuados con el Ministerio de Interior, Policía Nacional y Guardia Civil.

La dirección del Complejo también ha confirmado a la Junta de Personal que el Hospital no va a enviar médicos hasta la prisión para atender presos por el hecho de que el centro penitenciario no cuente actualmente con ningún facultativo. La cobertura médica dentro de la prisión es responsabilidad última del Ministerio de Interior y los médicos de Sacyl no van a interrumpir su ya de por sí apretada programación labora para acudir a una prisión. «Si algún médico, a través de una ONG, y en su tiempo libre quiere ir a una prisión no se le puede prohibir, pero en condiciones normales la prisión de Topas tendrá que llamar al 112 o trasladar pacientes el Hospital», explican desde la Junta de Personal.