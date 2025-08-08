El mayor repunte de habitantes en 16 años: cinco salmantinos más cada dos días

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 07:15 Comenta Compartir

En el último año, la provincia ha sumado cinco nuevos habitantes cada dos días. Ese aumento de tan solo un 0,27% supone el mayor repunte demográfico vivido en la provincia desde 2009. La población de Salamanca se elevaba hasta las 328.252 personas el pasado 1 de julio, según los datos provisionales del segundo trimestre de la Estadística Continua de Población del INE. Esta cifra no se alcanzaba desde julio de 2020, tras concluir el confinamiento por la covid y después de unos meses en los que se disparó la mortalidad. No obstante, aún faltarían casi 2.600 habitantes para alcanzar la población previa a la pandemia.

Pero lo que parece un alto crecimiento demográfico para Salamanca no lo es si se compara con el que se está registrando en el resto del país. Esta es la octava provincia de España en la que menos aumentó la población en el último año. Solo es inferior en Pontevedra, León, Cáceres, Badajoz y Jaén, así como en Zamora y Córdoba, donde, lejos de crecer, disminuye.

Cada semestre desde enero de 2006 se vienen sucediendo ininterrumpidamente descensos de la población española que reside en Salamanca. De hecho, en ese año tan solo se produjo un incremento puntual en 44 nacionales, pero en los años previos la tendencia también era decreciente. En un territorio tan envejecido, los escasos nacimientos y la nacionalización de extranjeros no logran compensar las cifras de mortalidad desde hace años. Es la inmigración la que ha logrado poner fin a la sangría. El aumento en la llegada de población procedente de otros países, con un crecimiento de casi un 12% en los últimos doce meses, compensa desde hace tres años la aceleración en la pérdida de nacionales.

Conforme a los datos del INE, el 7,2% de los habitantes de la provincia son extranjeros, concretamente 23.632 —2.439 más que un año antes—. Los 304.620 restantes tienen nacionalidad española. Son 1.541 menos que en julio de 2024, un descenso del 0,5%. Un nuevo descenso que hace que en las dos últimas décadas la cifra de nacionales que viven en Salamanca haya caído en 31.679 personas, un 9,4%.

