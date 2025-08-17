Las máximas de agosto superan en tres grados la media de la década La temperatura supera los 37 grados frente a los 34 de 2024 o los 30 de 2019

La ola de calor vivió ayer su segundo punto álgido con una temperatura que rozó los 39 grados en la capital que obligaron a activar la alerta naranja en gran parte de la provincia, a excepción de la sierra. El momento excepcional con uno de los episodios más persistentes de la historia ha provocado una subida inusual tanto de máximas y las mínimas. La subida de la temperatura llevó a llenar las piscinas de la capital con una de las mejores entradas de todo el periodo estival. Los puntos más críticos de la provincia se situaron en Vitigudino con 40,5 grados y Saelices el Chico con 40,3.

La temperatura nocturna volvió a ser especialmente notable: a las doce de la noche se superaban los 25 grados y hubo que esperar hasta las 5 de la madrugada para que el termómetro regalara un respiro por debajo de los 20 grados, techo en el que se establece la calificación de noche tropical.

La primera quincena de agosto de 2025 ha dejado en Salamanca un registro histórico. Según los datos de la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en la capital, la temperatura media de las máximas entre los días 1 y 16 se ha situado en 37,17 grados, un valor que supera en más de tres grados la media alcanzada en este mismo periodo durante la última década.

El contraste con los años anteriores resulta evidente. En los agostos recientes, las máximas solían situarse entre los 30 y los 34 grados de media en estas fechas, con veranos relativamente suaves como los de 2019 o 2015, que apenas superaron los 30 grados, y otros algo más calurosos como 2022 o 2024, que se quedaron en torno a los 34. En ningún caso, sin embargo, se había llegado a un nivel tan alto como el de este año.

El fenómeno no puede desligarse de la intensa ola de calor que atraviesa la península desde comienzos de mes. En Salamanca, la sucesión de jornadas extremas desde el pasado 3 de agosto ha elevado de forma notable los valores, con un episodio que se prolongará al menos hasta el día 18. Esto significa que la ciudad habrá encadenado dieciséis días consecutivos de calor sofocante, un periodo que sitúa a esta ola entre las más largas de la historia reciente en España, comparable únicamente con la de 2022, que se extendió 18 días, y la de 2015, que alcanzó los 26.

La combinación de temperaturas extremas y duración prolongada convierte este agosto en un referente de lo que los expertos definen como un verano marcado por la recurrencia y la intensidad de los episodios cálidos. En Salamanca, los termómetros han dado un salto inédito en los registros de la Aemet, dibujando un panorama que ya no se puede considerar excepcional, sino parte de una tendencia que afecta a toda la región y que tiene un reflejo claro en la vida diaria de sus habitantes.

La provincia sigue en riesgo extremo de incendios y se mantendrá durante todo el día de hoy en toda su extensión en este nivel de riesgo debido a las altas temperaturas —la Aemet ha activado el aviso amarillo por máximas de 37 grados —, la humedad baja, la presencia de vientos intensos y la ausencia de precipitaciones. Mañana persistirá el riesgo, a pesar del descenso de las temperaturas a 31 grados, y el martes remitirá en gran parte de la provincia descendiendo un nivel a «riesgo muy alto» y con máximas que estarán por debajo de los 30 grados en lo que, según las previsiones de la Aemet, supondrá el fin de una ola de calor sofocante.