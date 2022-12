Mateos se impone a Murillo en las primarias y será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca

José Luis Mateos será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca después de imponerse este domingo en las primarias del partido a Soledad Murillo. El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio salmantino ha obtenido 155 votos de la militancia por los 113 de la candidata ‘oficialista. Se han recontando dos votos en blanco y la participación ha alcanzado el 70 por ciento (el censo es de 376). Nada más conocerse los resultados poco antes de las 21:00 horas de este domingo, ambos candidatos se han fundido en un abrazo entre los aplausos de los militantes y simpatizantes congregados en la sede socialista de la Cuesta de San Blas.

José Luis Mateos ha asegurado que Soledad Murillo “ha sido una contrincante de altura” y asegura que ambos han estado “a la altura”. “Siempre he sentido el apoyo de la militancia y hoy se ha confirmado. He tenido una mayoría suficiente para ser candidato y ganar las elecciones que es lo que queremos los socialistas en esta ciudad liderando la alternativa al Partido Popular”, afirmaba un Mateos eufórico. El candidato socialista afirma que el PSOE “está fuerte y movilizado” y la integración o no en su lista de Soledad Murillo y sus apoyos “será algo que se tenga que hablar en el seno de la Agrupación Socialista”. Las de mayo de 2023 serán las segundas elecciones municipales en las que José Luis Mateos se presente como cabeza de lista en la capital salmantina.

Por su parte, la derrotada en la noche de este domingo, Soledad Murillo, ha afirmado que está “encantada” de haberse presentado porque “no era de recibo” contar con un único candidato. “Aunque supiera el resultado, lo volvería a hacer”, ha asegurado. Se ha mostrado dispuesta a colaborar con José Luis Mateos, aunque no dentro de su lista.