Mateo Pardal y su 'Voltar ao lugar de orixe' llegan al DA2 La muestra del ganador del XXVII Certamen Jóvenes Pintores de Fundación GACETA se podrá visitar hasta el 22 de febrero

Clara Delgado Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

El joven artista Mateo Pardal ha sido este miércoles el gran protagonista en el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca DA2 con la inauguración de su exposición individual,Voltar ao lugar de orixe (Volver al lugar de origen); una oportunidad que podrá disfrutar tras alzarse con el primer premio en la XXVII edición del Certamen Jóvenes Pintores, organizado por la Fundación GACETA. La muestra está formada por alrededor de 30 obras y podrá visitarse en el DA2 hasta el 22 de febrero.

«Solo puedo decir gracias por este premiazo, que ha sido un incentivo para seguir pintando», ha asegurado Mateo Pardal durante su intervención. «Este premio ha sido oxígeno para seguir pintando, porque la pintura me da la vida», ha afirmado. Como ha explicado, se trata de una exposición que nació del trabajo de Fin de Máster de este joven. La narrativa gira en torno a un homenaje a los emigrantes gallegos, «inclusive a mi abuelo, que se fue a Holanda por trabajo», ha añadido Pardal.

Visitantes, observando la exposición.

«Quería darle un giro de tuerca a la idea y plasmar también lo que pasa con aquellos que se han quedado a cuidar del hogar. Homenajear a aquellas viudas o personas que han cuidado del hogar», ha explicado, añadiendo que dos de sus obras llevan por título los nombres de sus abuelos.

Durante su intervención, también ha aprovechado para tratar el tema de las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes que quieren dedicarse al mundo del arte en la actualidad, afirmando que se trata de «un mundo muy difícil». «Yo quiero recalcar la importancia de la salud mental del artista. Al tener un trabajo tan costoso y tan poco valorado, creo que en algunos aspectos el artista se pone demasiadas metas, lo que provoca que se sienta muy frustrado en ocasiones, algo que a mí me ha pasado», ha señalado, asegurando que «no debemos juzgarnos tanto» y que «nuestros peores enemigos somos nosotros mismos».

La inauguración de la muestra ha contado también con la presencia del concejal de Cultura, Ángel Fernández Silva; de la responsable de Marketing de LA GACETA, Ariadna Risueño; y de la directora artística del DA2, Tate Díez.

«Siempre es una muy buena noticia inaugurar una nueva exposición en este centro, pero más aún si se trata de una persona joven que quiere brindar un homenaje a sus raíces, así como tratar un tema de actualidad», ha reconocido el edil del Ayuntamiento.