Más viajeros por la rebaja del bonobús pero lejos de las cifras precovid

Es pronto para calcular el impacto que ha tenido el descuento del 30% en los bonos del autobús urbano financiado con fondos estatales. Tras un mes de rebaja en el transporte municipal, ciertamente el número de usuarios ha crecido un 22,5% respecto a septiembre de 2021, pero no solo los precios influyen en este incremento ya que hace un año aún existían restricciones derivadas de la pandemia. De hecho, fue precisamente a finales de ese mes del año pasado cuando se eliminaron las limitaciones de aforo en el bus; las Fiestas, a medio gas, no incluyeron conciertos en la Plaza; y la movilidad continuaba por debajo de lo habitual. Sí se puede concluir, por el contrario, que, aunque en días esporádicos pueden ser superiores, de momento no se han alcanzado las cifras de desplazamientos en transporte urbano previas a la covid. Si este septiembre 990.612 viajeros se subieron al bus, en 2019 fueron 1.180.121, un 19% más. Esto supone que uno de cada seis desplazamientos que se realizaban en este transporte público hace tres años, hoy se realizan a pie o en otro tipo de vehículo.

El principal incremento de desplazamientos en el mes de septiembre se ha registrado precisamente en los servicios especiales, y más concretamente en los autobuses gratuitos para llegar al Recinto Ferial de la Aldehuela y a Salamaq. La mejora de la situación sanitaria ha hecho que los usuarios hayan aumentado en ellos un 64,9%. Ni una sola línea de autobús perdió viajeros en septiembre con respecto al año anterior, pero destaca el incremento de los “búhos”. Al itinerario nocturno que recorre los barrios del norte de la ciudad se subieron un 54% más de viajeros, y al de la zona sur, un 39%. Síntoma de la recuperación de la vida nocturna y de la llega de los estudiantes, sin embargo, no representan ni un 1% de los desplazamientos que se realizan en el transporte público municipal.

Dado que los viajes realizados con bonobús urbano o con abonos están bonificados con un 30%, cabría esperar que el uso de estos títulos se haya incrementado respecto a 2019, pero tampoco es el caso. Con la tarjeta ordinaria para usuarios habituales se pagan hoy un 32% menos de viajes que hace tres años, y con el bonobús especial se abonan un 10% menos. Todo apunta a que la rebaja en el precio está animando a más salmantinos a subirse al transporte municipal, sin embargo, de momento todavía se está lejos de volver a cifras precovid.