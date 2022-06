Más probabilidad de sequías e incendios. Las previsiones del nuevo delegado de la Aemet en Castilla y León

Nació en Madrid, pero se considera salmantino de adopción, ya que desde los 7 años vivió en la ciudad hasta que tuvo que abandonarla por motivos profesionales. Manuel Mora, el nuevo delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla y León, estudió en el colegio Francisco de Vitoria y cursó el Bachillerato en el Instituto Fray Luis de León. Con 18 años ingresó por oposición en el cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, a la vez que comenzó los estudios de Ciencias Físicas en la UNED, accediendo por oposición a los cuerpos de diplomados en Meteorología del Estado y en el cuerpo Superior de Meteorológos del Estado. Una formación que ha completado con el doctorado en la Universidad de Salamanca, con un trabajo sobre la actividad tormentosa en Castilla y León. A lo largo de sus 37 años de trayectoria profesional, Mora ha ocupado muchos puestos relacionados con la observación y la predicción, fundamentalmente, y ha realizado una intensa labor docente e investigadora.

–¿De dónde le viene la afición a la meteorología?

–Mi padre fue catedrático de Matemáticas en el instituto Fray Luis de León y meteorólogo en la Escuela Nacional de Aeronáutica (Matacán), así que la afición a la meteorología la llevo en la sangre. Desde muy pequeño me fascinaban las tormentas y mi padre me enseñó a identificar las nubes. Trabajar en lo que te gusta es una gran satisfacción, me siento privilegiado, y la predicción meteorológica es apasionante, supone un gran reto elaborar una predicción, aunque los modelos numéricos son una gran ayuda, los meteorólogos seguimos aportando valor añadido con nuestra experiencia y conocimientos.

–¿Qué es lo más destacado de su trayectoria profesional?

–Mi primer destino fue en la base aérea de Matacán, y luego en el observatorio de Santander. Como diplomado estuve destinado como predictor y jefe en la oficina meteorológica del aeropuerto de Madrid, predictor en el Centro Nacional de Predicción de Defensa, Grupos de Predicción y Vigilancia de Madrid y Castilla-La Mancha y de Castilla y León. Además, como meteorólogo del Estado trabajé en el centro de Formación Meteorológica, Grupo de Predicción de Castilla y León y Centro Nacional de Predicción. Entre 2012 y 2017 fui delegado territorial en el Principado de Asturias, cesando a petición propia por motivos de conciliación familiar. Desde entonces, destinado en Valladolid, realizaba tareas de coordinación y dirección de proyectos, hasta que en marzo fui nombrado delegado de Castilla y León.