Más ganas que temor a AstraZeneca en Salamanca. El testimonio de los vacunados

Juli Gutiérrez sabe bien, por desgracia, lo que es padecer los efectos más trágicos de esta pandemia. Su madre falleció por coronavirus en una residencia de mayores. “Fue de la noche a la mañana y murió en cuatro días. Todavía me duele porque los meses previos prácticamente no pude verla ni abrazarla, sólo de lejos, y siempre me quedará esa espinita clavada”, confiesa emocionada tras recibir este martes la primera dosis de AstraZeneca dentro de la vacunación masiva convocada para salmantinos de 61 y 62 años. “Me da igual que me pusieran AstraZeneca o la que fuera. Es importante que nos vacunen y retomar pronto la vida de antes porque estamos hasta el gorro”, reafirma la mujer que está deseando poder compartir momentos con sus nietas a las que no ve desde hace tiempo. “No hemos tenido cumpleaños ni Navidades”, cuenta con resignación.

Rosa Iglesias

“Como si me ponen la vacuna de García Vaquero. Estaba deseando que me vacunaran y tenía ganas de llorar de la emoción. Es una garantía y hay que intentar recuperar la vida”

José M. Rodríguez

“Me he puesto la vacuna como todo el mundo pero no veía las cosas claras por las noticias que llegan de AstraZeneca. La ilusión ahora es poder viajar y poder achuchar a mi primera nieta”

Mª Carmen Moreno

“Ha sido un día emocionante, como venir a una fiesta. Tenía muchas ganas y recomiendo vacunarse. Cuido de mis nietos con muchas precauciones y ahora estaré más tranquila”

Coro Pérez

“Tenía muchas ganas de ponerme la vacuna, a pesar de que sea de AstraZeneca. Ahora esperaremos a la segunda dosis a finales de julio. Lo primero que haré es ver a mi madre, hija y nietas”

Rosa Elena

“Padezco trombofilia y tenía miedo a AstraZeneca. Me tocaba vacunarme ayer y me dijeron que no y hoy me llamaron para decirme que sí. Tengo ganas de salir y ver a la familia en Madrid”

Mª José López

“Soy asmática y tengo más miedo al covid que a la vacuna de AstraZeneca. Estoy muy contenta ya que no me esperaba que nos tocara tan pronto a los de nuestra generación. Es una alegría”

Evaristo Pérez

“Tenemos que poner todos de nuestra parte y vacunarnos, aunque sea con AstraZeneca. Yo seguiré con mi vida pero mucho más relajado porque te puedes coger el virus, pero más débil”

Aurelio Fraile

“Mi hija me avisó de que me vacunaban y me asombré porque no me lo esperaba ya. Me afectó mucho el confinamiento y se necesita normalidad. Tengo ganas de irme de vacaciones”