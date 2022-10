Más de 12.000 funcionarios perjudicados por los recortes a Muface

La causa de esta pérdida asistencial se debe a que los centros de sanidad privada que prestan servicio a los funcionarios están reduciendo los cuadros médicos destinados a Muface. “Si le metes menos dinero, hay grupos hospitalarios que te dicen que por ese precio no contéis conmigo. Para no perder dinero, las aseguradoras privadas reducen el servicio. Los cuadros médicos se ven mermados y la asistencia sanitaria se ve reducida”, interpretan.

“Yo pertenezco a Muface. Antes, cuando solicitaba una consulta, era raro que tardaran en dármela más de una semana. Ahora los tiempos son casi similares a los de la Seguridad Social. Dependiendo de la especialidad puedes tener que esperar dos o tres meses. Sucede lo mismo con las autorizaciones para las pruebas médicas, que cada vez se ponen más trabas para autorizar pruebas que antes eran totalmente normales”, explica. “Si ahora mismo en Salamanca tienes un problema de riñón te pueden decir que no nada concertado y que te vayas a Madrid o Valladolid, porque aquí no les interesa atender a solo tres pacientes y prefieren concentrar a 3.000 en Madrid”.

Federico Martín lanza una reflexión sobre las consecuencias de esta política: “La Seguridad Social no tendría capacidad para asumir a los más de dos millones de mutualistas que entraríamos ahí. Por otra parte, si me integras en el sistema sanitario de la Seguridad Social me tienes que integrar también en el sistema de pensiones y ahí salen perdiendo. El régimen de clases pasivas que tenemos nosotros es más bajo que la cotización de la Seguridad Social. Podemos estudiar esa integración si así lo desean, pero no me vayas a quitar lo bueno y dejarme solo lo malo”, advierten los funcionarios.