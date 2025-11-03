María Victoria Mateos y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, propuestas para las Medallas de Oro 2025 La propuesta ha sido presentada este lunes en la Junta de Portavoces para dar inicio a la tramitación del expediente. El acto de entrega de las medallas se celebrará en el Teatro Liceo el próximo 18 de diciembre

María Victoria Mateos y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios han sido propuestas este lunes por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a la Junta de Portavoces para recibir las Medallas de Oro en 2025, dándose así el primer paso para iniciar la tramitación del correspondiente expediente que, posteriormente, será sometido al refrendo del Jurado de Honores y Distinciones, antes de su aprobación por el Pleno Municipal previsto para el próximo 5 de diciembre.

La propuesta de concesión de Medalla de Oro a la hematóloga que está al frente de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital de Salamanca y profesora asociada de la USAL, María Victoria Mateos, se fundamenta en su brillante trayectoria que la sitúa como un referente mundial en el tratamiento del mieloma múltiple. Asimismo, siempre ha demostrado un firme compromiso con la ciudad y su Hospital Universitario. Mateos, lleva tres años consecutivos apareciendo en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España. En 2023 recogió el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación y ese mismo año fue pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

Por otro lado, la propuesta de concesión de la Medalla de Oro a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios se fundamenta en que lleva 53 años de trayectoria asesorando, informando y educando en materia de consumo a través de charlas, talleres, seminarios, estudios de calidad y exposiciones. Todo ello con el objetivo de defender los derechos de los consumidores siendo además pionera en el movimiento asociativo y en la lucha de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.