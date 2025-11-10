Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El concejal, Luis Sánchez, y la delegada de AESLEME, María Paz González (medio); y Carlos Jiménez, delegado de TRAFPOL (izquierda), junto a los testimonios reales: víctima, policías, bomberos y sanitarios. FOTOS: ALMEIDA

María Paz González, con movilidad reducida desde 1995: «Llevo 30 años en silla de ruedas y no quiero que nadie pase por ello»

Más de 320 escolares de 1º de Bachillerato han asistido en el Liceo a un 'road show', una actividad en la que se recrea un accidente de tráfico para concienciar sobre los riesgos viales. González es la delegada de AESLEME, una asociación para el Estudio de la Lesión Medular

Celia Luis

Celia Luis

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

«Si logramos salvar una vida ya merece la pena. En mi caso llevo 30 años en silla de ruedas por culpa de un siniestro vial en 1995, cuando era menor de edad y viajaba sin cinturón, y no quiero que nadie tenga que pasar por ello». Es el testimonio de María Paz González, delegada de AESLEME Castilla y León, una asociación para el Estudio de la Lesión Medular que este lunes ha emocionado a los más de 320 estudiantes de Bachillerato que han asistido a un 'road show' en el Teatro Liceo para concienciarles sobre los riesgos viales.

María Paz González, delegada de AESLEME Castilla y León en el Teatro Liceo.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Junta de Castilla y León, busca que adolescentes salmantinos experimenten, de forma inmersiva y emocionalmente impactante, las terribles consecuencias de un accidente de tráfico. Para ello, se recrea un siniestro con testimonios reales: víctimas, familiares y profesionales de los servicios de emergencia suben al escenario no como actores, sino compartiendo su propia experiencia. Entre ellos, policías, bomberos y sanitarios, además de una persona accidentada con lesión medular. Este evento multimedia de alto impacto tiene como eje central la recreación dramática de una tragedia vial. La narrativa se centra en la noche de un joven, que comienza de forma habitual en una discoteca con sus amigos y culmina abruptamente en un accidente de tráfico inesperado y la exposición cruda de sus severas consecuencias.

La idea, según Carlos Jiménez, delegado de TRAFPOL en Castilla y León, es «transmitir que una mala decisión puede condicionar tu vida entera». Jiménez recuerda que llevan 27 años llevando este formato a miles de jóvenes por todo el país y también fuera de España, convencidos del valor de escuchar la realidad de quienes se enfrentan a las consecuencias de la imprudencia o el consumo de alcohol y drogas al volante: «Ninguno de los que salimos en esta obra somos actores. Cada uno cuenta su verdad y eso conmueve y marca». El efecto perdura: «Hemos hecho encuestas y dos años después muchos jóvenes recuerdan el mensaje y, en algunos casos, han cambiado su comportamiento», explica González.

«Es importante la concienciación por todos los medios para salvar vidas al volante»

Juan Balsa, alumno de 1º de Bachillerato en el colegio Amor de Dios.

Sus palabras resuenan en el silencio absoluto de la sala, solo roto por los aplausos finales. «Algunos no pueden ni hablarnos de la emoción cuando acaba la actividad, pero nos agradecen de corazón el impacto que les ha supuesto», dice Jiménez.

El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, destaca el valor de «estos gestos de sensibilización necesarios» y la colaboración institucional para «trabajar en la prevención y protección en seguridad vial». La cita coincide con un reciente accidente mortal en Salamanca, recordando la urgencia de reforzar la conciencia sobre los riesgos en la carretera. Para quienes participaron, cada vida salvada justifica el esfuerzo: «Si conseguimos que un solo joven evite un accidente, el objetivo está cumplido», según González.

«Esta experiencia marca por el impacto que genera y enseña a no coger el coche ebrio»

Cecilia Sánchez, estudiante de 1º de Bachillerato en el colegio Amor de Dios.

