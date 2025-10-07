La Marcha contra el Cáncer teñirá de rosa el 19 de octubre La undécima edición solidaria partirá de la iglesia del Arrabal para llegar a la Plaza Mayor

M.B. Martes, 7 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 20:21h.

La ciudad de Salamanca se convertirá en una gran marea rosa el próximo domingo 19 de octubre, cuando miles de salmantinos participen en la XI Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). El alcalde, Carlos García Carbayo, y el presidente provincial de la asociación, Ángel Losada, presentaron este martes el evento en el Ayuntamiento de Salamanca, acompañados por voluntarios, representantes de entidades colaboradoras y patrocinadores.

García Carbayo subrayó el compromiso del Consistorio con la AECC y con todas las entidades implicadas en la lucha contra la enfermedad. «Somos una ciudad solidaria e inclusiva, y nos sentimos muy honrados de colaborar con una asociación tan querida y respetada por los salmantinos». La marcha, de seis kilómetros, partirá a las 10:30 horas desde el entorno de la Iglesia Vieja del Arrabal y finalizará en la Plaza Mayor, tras cruzar el Puente Enrique Esteban.

Los participantes estrenarán este año una camiseta rosa, símbolo de unidad y esperanza, que podrá adquirirse en El Corte Inglés, uno de los principales puntos de venta y colaboración del evento. «Queremos que esta marea rosa inunde las calles con ambiente familiar, compromiso y alegría».

Por su parte, Ángel Losada contextualizó la importancia de esta cita dentro del ecosistema de solidaridad y cooperación que representa Salamanca. «Esta marcha refleja el modelo de sociedad que necesitamos para luchar contra el cáncer: cooperación, compromiso y realismo», afirmó. Recordó que la AECC Salamanca cuenta ya con casi 10.000 socios, y que cada año se registran alrededor de 2.500 nuevos diagnósticos de cáncer en la provincia.

Losada destacó además el trabajo de un equipo de 12 profesionales y más de un millar de voluntarios, que ofrecen apoyo psicológico, acompañamiento y recursos a los pacientes y sus familias. «Un diagnóstico de cáncer no significa renunciar a una vida, y nuestra misión es que nadie se sienta solo ni con miedo».