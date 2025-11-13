El mapa de la Navidad: Carrozas, elefantes y otras paradas mágicas Lo que no te puedes perder en Salamanca desde el próximo 27 de noviembre

El mapa de la Navidad salmantina se llena este año de adornos gigantes, espectáculos, belenes y luces que complementan la iluminación habitual de la ciudad.

Como novedad, destaca la carroza de Cenicienta que se instalará en el parque de La Alamedilla, junto a soldaditos gigantes, una zona de juegos y un photocall navideño en la plaza de Los Bandos.

La Navidad llegará también al parque de Colón con la figura de un gran elefante, cuyos «gemelos» se ubicarán en la plaza del Mercado y en la plaza de la Libertad. Las luces decorativas regresan al Huerto de Calixto y Melibea y al rondín de las Edades del Hombre, que rodea la Catedral.

El tradicional túnel de luces se transforma este año en un pasaje de estalactitas, mientras que el entorno del Patio Chico volverá a ser uno de los puntos fuertes, con la instalación de un gran astronauta, en alusión al célebre «personaje» de la Catedral.

Los jardines de Arroyo de Santo Domingo se transformarán en un jardín polar, mientras en Concilio de Trento se instalará un photocall navideño. En la Rúa regresarán las estrellas y la luna iluminada, uno de los símbolos más recordados de la pasada Navidad, y la plaza de Anaya se transformará en un gran Parque de Navidad, con tiovivo tradicional, mercadillo, árbol e iluminación especial.

Para los amantes de los belenes, desde el 27 de noviembre podrán visitarse tres: en la Catedral Nueva, en la Torre de los Anaya y, como novedad, en la Fonda Veracruz.

El gran árbol de casi 30 metros volverá a presidir la Plaza Mayor, acompañado de un espectáculo de luz y color protagonizado por el astronauta de la Catedral, que emprenderá un viaje en busca del regalo perfecto para el Niño Jesús.

Este espectáculo también se proyectará en el Patio Chico, mientras el Huerto de Calixto y Melibea volverá a brillar con su jardín mágico y la iluminación del paño exterior de la muralla.

Todo ello se podrá disfrutar desde el próximo 27 de noviembre hasta el 6 de enero próximo.