Manuel Turizo hará bailar a los salmantinos en el multiusos. AGENCIA

Manuel Turizo aterriza en el Multiusos

El artista colombiano llega a Salamanca con una gran puesta en escena. Con tan solo 24 años se ha convertido en uno de los referentes de la música latina

M. B.

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:15

El colombiano Manuel Turizo, una de las voces más queridas del pop urbano latino, actuará este sábado en el Multiusos Sánchez Paraíso dentro de su nueva gira internacional 'Tour 2025', con la que está recorriendo España tras su paso por América Latina.

Turizo promete una noche cargada de energía, baile y emociones, con una puesta en escena que combina pantallas gigantes, luces envolventes y una banda en directo que refuerza su versatilidad artística. En el repertorio no faltarán sus grandes éxitos, desde Una lady como tú —el tema que lo catapultó a la fama mundial— hasta La Bachata o El Merengue, dos de los himnos más escuchados en plataformas digitales durante los últimos años.

En esta nueva gira, Turizo muestra un sonido más maduro y experimental, con influencias que van desde el pop internacional hasta el soul latino. Temas recientes como De 100 a 0 o Vagabundo —su colaboración con Sebastián Yatra y Beéle— confirman su evolución.

El concierto de Salamanca forma parte de una agenda que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Valencia y Lisboa antes de regresar a América. Con el ritmo de su tierra y el carisma que lo caracteriza, Manuel Turizo promete convertir el Multiusos en una gran fiesta musical donde cada canción contará una historia.

