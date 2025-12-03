Mañueco reivindica el compromiso de Castilla y León con la inclusión y la igualdad de oportunidades El presidente de la Junta de Castilla y León ha subrayado la relevancia de los Premios Nacionales de Discapacidad

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el «compromiso firme» de la Comunidad con la inclusión, la igualdad y la dignidad de las personas con discapacidad durante su intervención en la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, celebrada en Salamanca.

Mañueco ha subrayado la relevancia de unos galardones «tan deseados como queridos» y ha agradecido la constante implicación y presencia del Real Patronato sobre Discapacidad en Castilla y León, así como el trabajo de quienes «luchan cada día por la igualdad de oportunidades». Ha afirmado que su labor contribuye a cohesionar la sociedad y a «hacerla mejor para todos».

El presidente ha recordado que Castilla y León cuenta con uno de los sistemas de servicios sociales mejor valorados del país, especialmente en lo relativo a la atención a personas con discapacidad, donde la Comunidad mantiene ratios de calidad y atención por encima de la media nacional.

Ha defendido que el objetivo de su Gobierno es garantizar «una atención de primera para personas de primera», incidiendo en la importancia de ofrecer apoyos especializados y recursos adaptados a cada realidad.

Mañueco ha remarcado también la apuesta por la inserción laboral como la mejor fórmula de integración social, con políticas que refuerzan el apoyo a los Centros Especiales de Empleo y a las iniciativas empresariales que facilitan oportunidades profesionales para personas con capacidades diferentes.

El presidente ha asegurado que Castilla y León seguirá avanzando en derechos sociales orientados a mejorar la inclusión, la igualdad y la dignidad, e insistió en que el propósito final es que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital y ser protagonistas de sus propias vidas.