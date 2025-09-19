Mañueco reivindica la bajada de las tasas y la subida de las becas en las universidades: «Ningún talento se queda fuera por causas socioeconómicas» El presidente de la Junta ha acudido a la solemne apertura del curso académico

Ángel Benito Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:21 | Actualizado 15:21h.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado el papel del Gobierno regional ya en el final de la legislatura con un descenso de las tasas de hasta el 40 % para los estudiantes de grado y el 50 % para los alumnos de máster. «Son los precios públicos más bajos del país», ha defendido a la vez que ha destacado el incremento de las becas. «Ningún talento se queda fuera de la universidad por causas socioeconómicas».

En la misma línea, Mañueco ha subrayado el aumento de la aportación de la Junta para la financiación de las universidades de Castilla y León con más de 100 millones anuales y un aumento del 27 %.

El presidente de la Junta ha reivindicado el potencial de atracción de estudiantes que permite ser la segunda Comunidad que más alumnos atrae procedente de otros territorios, destacando que el sistema universitario de Castilla y León ha alcanzado cifras históricas, rozando los 100.000 estudiantes matriculados, lo que supone un crecimiento del 4 % respecto al curso anterior y un 8 % más en alumnos de nuevo ingreso.

Además, subrayó que el sistema universitario emplea ya a 16.000 personas, lo que representa un incremento del 14 % desde 2022. Mañueco también puso en valor las inversiones realizadas en campus territoriales y en la implantación de nuevas titulaciones, con especial mención a los grados de Medicina en León y Burgos y a los futuros de Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca, que contarán con más de 21 millones de apoyo.

Junto a ello, recordó el impulso a la investigación con casi 2.000 contrataciones financiadas desde 2019 y nuevos programas de apoyo al talento investigador, así como el fortalecimiento de las infraestructuras científico-técnicas y la colaboración entre universidades y empresas, que han consolidado a Castilla y León como referente en innovación y transferencia de conocimiento.