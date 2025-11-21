Mañueco asegura que habrá presupuestos después de las elecciones de marzo: «Ni Vox ni el PSOE nos pararán» El presidente de la Junta ha asegurado que pretende colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades del país

Clara Delgado Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas del país. Ese es el objetivo que presentó este viernes el presidente del Partido Popular de Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en Salamanca, con motivo de la clausura de la Junta Directiva del Partido Popular.

Mañueco hizo hincapié en los presupuestos que presentaron el pasado jueves: “Pero ya habéis visto lo que tenemos enfrente: al PSOE y a Vox, juntos de la mano, poniendo zancadillas al futuro de esta tierra”, aseguró, afirmando que ambas formaciones conforman “la coalición del ruido”. “Vox y PSOE han preferido frenar proyectos buenos para Salamanca y para Castilla y León. Pero yo os digo que estos presupuestos se aprobarán después del mes de marzo, cuando tengamos, una vez más, una victoria”, afirmó durante su intervención.

Además, señaló que ambos partidos “fingen estar enfrentados, pero acaban atacando al PP al votar lo mismo y usar la misma estrategia”. “Uno que solo aporta división y atacar al Partido Popular para rascar un puñado de votos, y el otro que está dinamitando las instituciones”, aseguró. “Nosotros hemos venido a dignificar la esencia de la palabra 'gobierno', de la palabra 'gobernar', que es en primer lugar servir a los ciudadanos”, afirmó.

Mañueco añadió que las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos para 2026 eran “buenas” para Salamanca y que estarán en el programa electoral de los populares.

Para todo ello presentó un nuevo proyecto, en el que prometió que la comunidad será una de las tres mejores para vivir en España, pidiendo a los cargos de su partido en Salamanca que se sumen a la tarea de reforzar el mensaje de la formación. Todo esto, como indicó, con el objetivo de fijar una dirección: “de fijar una meta común que nos una a todos”. “No bajemos la guardia, por favor; tenemos que reforzar nuestro mensaje, presumir de gestión en cada rincón de esta tierra. Os pido que os mojéis y os mováis”, concluyó Mañueco, alentando a los presentes a estar unidos de cara a las próximas elecciones.

Durante su intervención también destacó “los pasos de gigante” que ha dado Castilla y León en los últimos cuatro años, subrayando la calidad de los servicios públicos, la actividad económica, la creación de empleo, así como los derechos sociales. “Pero queremos llegar más lejos”, dijo. “Solo con ambición lograremos que esta tierra mantenga su pulso, que siga latiendo, que siga trayendo talento y esperanza. Hay quienes prefieren el ruido porque en el ruido nada avanza”, destacó.

Mañueco también se pronunció sobre las últimas noticias relativas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “Ayer mismo condenaron al fiscal. ¿Recordáis lo que dijo Sánchez sobre este tema? Se preguntaba: '¿Quién va a pedir perdón?' Y está claro, es él quien tiene que pedir perdón. Es él quien tiene que pedir perdón a todos los españoles, abandonar el ruido y marcharse de una vez”, aseguró.

La intervención de Carlos García Carbayo

En este acto, también tuvo palabras de agradecimiento hacia el presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo: “Nunca antes habíamos contado con tanto apoyo, con tanta comprensión, con tanta capacidad de escucha y, sobre todo, con tanta financiación”.

“Gracias al apoyo decisivo de Mañueco estamos acometiendo grandes proyectos de ciudad y de provincia que están generando ya oportunidades, riqueza, empleo y mucha prosperidad”, afirmó, recordando “los acuerdos que hemos firmado, dotados con 121 millones de euros”, una cantidad récord para Salamanca. Asimismo, señaló que los presupuestos de la Junta destinan 153 millones a Salamanca, un 35% más que en la legislatura anterior. “Con Alfonso, Salamanca progresa como nunca antes lo había hecho”, afirmó Carbayo.

El alcalde no dudó en criticar al Gobierno central: “Estamos ante un gobierno de la corrupción, de la incompetencia, que ha dejado abandonadas a las mujeres víctimas de violencia, que ha retrasado inversiones y que desprecia a los salmantinos y a los usuarios del ferrocarril”. Señaló también problemas en la electrificación de la vía férrea y la falta de frecuencias.

“Al frente tenemos el ninguneo constante de un gobierno corrupto y mentiroso hasta la médula. Aunque nos cuenten milongas, aunque digan que eran dos o tres casos aislados —incluido el del fiscal general—, aunque nos quieran tomar por idiotas, la realidad es apabullante: estamos ante el gobierno de la corrupción. Sánchez y su banda representan lo podrido de la política”, afirmó. “Nosotros sí que tenemos un gran proyecto para nuestra tierra: meter a nuestra comunidad entre las tres primeras de España, un proyecto ambicioso a la altura de lo que nos merecemos en Salamanca y en Castilla y León. Vamos a por ello con toda nuestra ilusión y nuestras ganas”, concluyó Carbayo.