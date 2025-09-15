«Nos mantenemos unidos después de casi 4 décadas porque lo hablamos todo» Los componentes de esta cuadrilla de amigos han ganado el concurso de peñas de LA GACETA

La peña El Chiringuito, de Aldehuela de la Bóveda, ha sido la cuadrilla de amigos más votada en el concurso organizado por LA GACETA y patronicado por Sellgraf y Espacio Más, como la peña más original de este verano. Luz María Martín, una de sus integrantes, cuenta cómo este grupo, que comenzó como una reunión de amigos durante las fiestas del pueblo, acabó convirtiéndose en una peña con casi cuatro décadas de historia. En todo este tiempo han pasado de alquilar locales a construir el suyo propio, donde ahora se reúnen cada quince días.

¿Cómo surgió la idea de formar la peña?

—Pues surgió de un grupo de amigos que en las fiestas siempre se juntaban, y en principio la peña era solo para hombres, y luego ya empezaron a admitir a mujeres

¿Por qué decidisteis llamaros «El Chiringuito»?

—Pues habían quedado un día en verano para juntarse, ya que las fiestas grandes del pueblo son en octubre, y al estar todos reunidos en verano dijeron: «pues el chiringuito», y así se quedó.

¿Cuál es la mascota de la peña?

—La mascota es un perro que se llama Chidi. Es el que llevamos en las camisetas y el que representa a la peña. Incluso tenemos hasta un himno dedicado a él.

¿Tenéis un himno? ¿De dónde salió la idea?

—Sí, el himno lo hice yo personalmente. Surgió cuando cambiamos de local y construimos el nuevo, con lo del castillo y todo eso. Cuando celebramos los 25 años de la peña, organizamos una fiesta grande e invitamos a gente del pueblo. Entonces pensé: «lo único que nos falta ya para llamar la atención del todo es un himno». Y lo hice.

¿Dónde solían reunirse antes de disponer de un local propio?

—En un principio, nos juntábamos en un local propiedad del padre de uno de los miembros de la peña. Posteriormente, alquilamos otro local donde nos reuníamos cada dos o tres meses, no solo durante las fiestas.

¿Dónde se realizan actualmente las reuniones?

—Hace dos años tomamos la iniciativa de hacer un local nosotros. Un chico de la peña nos comentó que tenía un terreno y dijo que él se ofrecía a dejárnoslo pero nosotros teníamos que poner la mano de obra, entonces hicimos la peña, basada en un castillo. Ahora nos reunimos cada 15 días para juntarnos y hacemos comidas y cenas.

¿Por qué se decidió construir el local con la forma de un castillo?

—Se barajaron varias ideas, pero a uno de la peña se le ocurrió la forma de un castillo y nos pareció bonito y llamativo.

¿Cuántos integrantes conforman actualmente la peña?

—Somos diez adultos. Además, hay una pareja con dos niños pequeños que, aunque no contribuyen económicamente, forman parte del grupo.

¿Cómo se han mantenido unidos durante tanto tiempo?

—Pues sobre todo hablando, conversando y sabiendo comprendernos. Siempre hay opiniones distintas, lógicamente, pero lo importante es saber ceder y hablar las cosas.

¿Cómo se enteraron del concurso y qué les motivó a participar?

—Pues del concurso nos informó un vecino del pueblo, que compra todos los días LA GACETA. Vio el anuncio y nos trajo el recorte. Aquí en el pueblo es verdad que llamamos mucho la atención porque siempre nos ven muy unidos. Entonces, en una de las reuniones de la peña dijimos: «¿Y por qué no mandamos una foto? Por probar...». Y así fue. Llevamos mucho tiempo juntos, hay gente de muchas edades: el más mayor tiene 72 o 73 años y yo soy la más joven, con 49 años.