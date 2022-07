Maldonado, el hombre del tiempo: ‘Es muy raro que las olas de calor duren tanto tiempo’

Llega la segunda ola de calor del verano a Salamanca con temperaturas sofocantes que se extenderán al menos durante doce días, según los mapas meteorológicos. Las previsiones advierten de un ascenso térmico que se iniciará este sábado (máxima prevista de 35 grados) y que podría alcanzar los 40 y 41 grados en torno al martes y miércoles de la próxima semana.

–¿Cuánto durará esta segunda ola de calor del verano?

–Mínimo hasta el día 20, que es donde alcanzan los pronósticos. Habrá altibajos en las temperaturas máximas, pero nunca bajarán por debajo de los 35 grados. Las máximas oscilarán entre los 35 y 41 grados en Salamanca en los próximos días y podría llegarse a batir la máxima absoluta registrada en la capital del Tormes en 1995 de 39,8 grados en julio.

–¿Es normal una ola de calor tan duradera?

–No es insólita la ola de calor duradera pero es muy poco frecuente. Rebasar temperaturas máximas absolutas es más posible, pero lo que llama la atención es la duración del episodio. Eso no es normal, aunque también hubo un verano, en 2003, con una ola de calor que duró casi dos meses.

–Con tanto calor de día y de noche, no hay tiempo de que se refresque la superficie, ¿eso podría derivar en tormentas?

–Pueden producirse tormentas y no sería extraño, pero no puedo predecirlo porque ahora eso no se ve. Con estas temperaturas es probable que haya tormentas pero es imposible decir cuándo y dónde exactamente. Sólo se puede avisar del riesgo.