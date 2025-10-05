La magia de Orca conquista el CAEM en el VI Concurso de bandas La banda se alzó con el primer premio que incluye en la grabación de un disco y un concierto en las Ferias y Fiestas de 2026

«Todavía estamos asimilando todo lo que pasó. La emoción de subir al escenario, la música, el buen ambiente y luego que anunciaran que éramos los ganadores. No nos lo podíamos creer. Llevábamos mucho tiempo trabajándolo y lo deseábamos mucho, pero había otras propuestas muy buenas y no sabíamos si lo íbamos a lograr», relata Manuel, integrante de la banda salmantina Orca que se impuso el pasado viernes en el VI Concurso de Bandas organizado por el Ayuntamiento.

Integrada por Manuel García (batería), Anna Hridnieva (voz), Jesús Boyero (teclado), María Alejandra Delgado (guitarra), Susana Alonso (trompeta) y Juan Antonio Calzada (bajo), Orca es una de las cuatro propuestas musicales que fueron elegidas como finalistas para el concurso del Consistorio.

Un certamen cuya finalidad es dar difusión a las bandas locales. «Aquí en Salamanca hay mucho talento. Hay músicos muy buenos y propuestas muy originales, pero falta que el público nos apoye, que las personas se animen a asistir a conciertos de bandas que no conocen de antes. Nosotros tenemos mucho cariño por lo que hacemos, pero se necesita apoyo para que estos proyectos puedan crecer y mantenerse en el tiempo», opina Manuel.

El concurso de bandas es para estas agrupaciones musicales una forma de demostrar todo lo que tienen que ofrecer sobre el escenario, a la vez que se dan a conocer ante el público salmantino. Una noche mágica para los artistas en la que la diversión, el nerviosismo y la amistad aparecieron a partes iguales.

«Antes del concierto entre las bandas compartimos el nerviosismo de subir al escenario. Bailamos, saltamos y disfrutamos al máximo con las actuaciones de los otros grupos. Fue extraordinario. Una experiencia intensa, pero muy divertida», recuerda Manuel.

Al igual que los integrantes de Orca, el resto de las bandas participantes atesoran el momento vivido con especial cariño. «Fue un sueño, un lujazo actuar en el CAEM junto a otros artistas tan talentosos. Lo disfrutamos un montón», señala Candela Martín, que se alzó con el segundo lugar en el certamen.

Los concursantes y los premios

La agrupación Orca se coronó como la vencedora del VI Concurso Municipal de Bandas con una actuación que resalta su esencia multicultural y que fusiona ritmos como el funk, el pop noventero y el soul. Este premio está acompañado por la grabación de un disco completo, un concierto dentro del programa de Ferias y Fiestas de 2026, la grabación de un videoclip y una sesión fotográfica.

El segundo lugar lo obtuvo Candela Martín, con una propuesta que combina instrumentos de la tradición del folclore con ritmos modernos y en la que destacan las composiciones propias. La banda también se ha ganado la grabación de un disco.

Por su parte, la agrupación Kuna obtuvo el tercer puesto con un proyecto que mezcla el pop-rock en español con la electrónica. «A nosotros nos gusta mucho cantar en inglés, pero en esta ocasión decidimos apostar por un estilo que mezcla el pop-rock en español con otros ritmos. Es algo un poco más movido a lo que hay en el escenario musical actual en español y por eso creemos que puede gustar. Estamos muy emocionados con la banda, tenemos mucha ilusión de que la propuesta engache y que se convierta en algo grande», explicó Javier Cristeto, uno de los integrantes de Kuna. La banda ganó la grabación de un E.P.

Por último, la agrupación de la cantante moldava y residente en Salamanca, Nadea Levinscaia, quedó en cuarto lugar. Su obra refleja una gran diversidad cultural y artística. La banda recibirá como premio tres días de estudio de grabación.

