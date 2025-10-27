Madurez tecnológica en limpieza e higiene profesionales

Algunos de los trabajos que realiza Grupo Limcasa con tecnología puntera, eficiencia energética y responsabilidad social.

EÑE Lunes, 27 de octubre 2025, 05:00 Compartir

En un mercado cada vez más digital y sostenible, Grupo Limcasa demuestra que la innovación también puede brillar en los sectores más tradicionales.

Cuarenta años después de su fundación en Salamanca, esta compañía familiar se ha convertido en un referente nacional de los servicios integrales de limpieza y facility services, gracias a una apuesta constante por la optimización de los procesos gracias a la tecnología, eficiencia energética y la responsabilidad social.

Desde sus inicios, Limcasa ha ido analizando las necesidades de sus clientes, transformando cada reto en una oportunidad de mejora.

Hoy, la digitalización de sus operaciones —desde la planificación de procesos hasta la trazabilidad de cada servicio permite ahorrar tiempo y mejorar la comunicación entre equipos y clientes.

La información fluye en tiempo real, las decisiones se toman con precisión y los datos garantizan una buena gestión.

La modernización del equipamiento ha sido otro pilar clave. La nueva maquinaria permiten trabajar con garantías en grandes superficies, reduciendo el consumo de agua, energía y productos químicos.

Además, tecnologías como el peróxido de hidrógeno o la nanotecnología aplicada a la desinfección han elevado los estándares de higiene en hospitales, residencias y centros educativos.

Uno de los ejemplos más visibles es el uso de sistemas de pértiga hidrodifusora con agua osmotizada, que permiten limpiar placas solares y fachadas de cristales desde el suelo, garantizando seguridad, eficacia y resultados impecables.

El compromiso ambiental de Limcasa va mucho más allá. Su Lavanderia industrial se ha convertido en un referente de sostenibilidad al incorporar energía solar fotovoltaica y térmica.

Gracias al sistema PR5 de autoconsumo térmico de la mano de MEINS, puede lavar más de 20.000 kilos de ropa al mes utilizando exclusivamente agua caliente generada por energía solar, evitando la emisión de más de siete toneladas de CO₂.

Y en el centro de toda transformación tecnológica hay un elemento insustituible: personas. El equipo humano de Limcasa es el verdadero motor que impulsa cada avance. Su formación continua, su capacidad de adaptación y su compromiso con la calidad hacen posible que la empresa evolucione sin perder su esencia.

Además, el grupo refuerza su compromiso social a través de INTEGRACYL e INSERTACYL, iniciativas que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Esta visión integradora convierte a todo el Grupo Limcasa en un ejemplo de cómo la innovación también puede ser una herramienta de equidad, progreso y responsabilidad social.

Con cada proyecto, innovación y gesto cotidiano, Grupo Limcasa reescribe la historia de la limpieza e higiene profesional, marcando el rumbo del sector hacia un futuro más tecnológico.

Grupo Limcasa

C/ Primera 1- Pol. Industrial El Montalvo III. 37188

Carbajosa de la Sagrada

r www.grupolimcasa.es