Mª del Mar Vaquero, cirujana salmantina referente nacional: “Gracias a la estética una persona de 70 años se puede ver joven”

—Pero no sólo en la Cirugía Estética, sino la Cirugía Plástica en general. Hablamos de la regeneración de tejidos, por ejemplo, de quemados en la cara, que son personas que entran dentro de nuestro campo. La regeneración de tejidos de piel ya está teniendo cambios importantes y en el futuro lo va a tener más. Está claro que cada vez se consiguen terapias de rejuvenecimiento con técnicas menos invasivas, menos hospitalización, etc.

—Hace años que ya es de las más demandadas y, efectivamente, la gente tiende a confundirlo. La Plástica es el conjunto y tiene dos vertientes, que son estética y reparadora. Nuestra base de formación es la cirugía reconstructiva, que es la más importante. Sabiendo reconstruir un tumor, un implante o una reamputación del miembro, podemos partir de ahí para la cirugía estética, que es la otra parte de nuestra formación. Yo, personalmente, me he centrado más en la cirugía estética.

¿Se conseguirá vencer a la vejez, aunque solo sea en apariencia?

—Nunca se sabe, pero la medicina general ya ha cambiado notablemente la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. Si una persona de 70 años se siente joven y su cuerpo está sano gracias a la calidad sanitaria, también querrá verse joven por fuera. La cirugía se ha extendido a cada vez más pacientes y de más edad. ¿Por qué no puedo quitarme las bolsas de los ojos? ¿Por qué si te sientes joven no vas a poder también verte joven? La Cirugía Plástica y la medicina general nos lo permiten.

La Cirugía Plástica se asocia con algo caro. ¿Puede haber una cirugía Prêt-à-porter más accesible?

—La cirugía bien hecha comporta una serie de medidas de seguridad, medios técnicos, personal centros hospitalarios... No se trata de que sea barata, sino de que sea justa en proporción relación calidad-precio. La estética se consideraba como algo elitista y hoy en día ya no lo es. Está ya muy coordinada para que sea proporcional. Además, no se nos olvide que la Cirugía Reconstructiva está cubierta por la Seguridad Social y eso es muy importante porque pacientes que tengan pérdida de sustancia, úlceras, etc podrían estar penando con esa herida, pero ahora el cirujano plástico te lo arregla con un injerto. La Cirugía Reparadora tiene un campo muy grande de acción en la reconstrucción de mama. Es muy poco frecuente que a una mujer se le haga una cirugía de cáncer de mama y no se le reconstruya el pecho. Este tipo de reconstrucciones son calidad de vida para las personas y tienen un volumen de intervenciones muy importante en España.