Luz, madera y espacios ocultos: así será la ampliación de la Clerecía Sale a licitación la ampliación de Scala Coeli por 280.143 euros y cuatro meses de ejecución

Vistas de la ciudad desde una de las torres de La Clerecía en el recorrido de «Scala Coeli».

La ampliación del recorrido de Scala Coeli, en la Clerecía, avanza a paso firme tras iniciarse ayer la licitación de las obras para recuperar los matroneos —galería o balcón interior en un edificio, especialmente en iglesias antiguas, que originalmente estaba destinado a albergar a las mujeres— del lado sur del conjunto, crear un acceso para turistas en el antiguo vestíbulo, así como recuperar y mejorar el aislamiento de las ventanas de madera.

Las actuaciones salen a contratación por 280.143 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Atendiendo al pliego, en los matroneos de la parte sur se eliminarán las capas de cales y pinturas con los que se han cubierto a lo largo del tiempo, tarea que se deberá ejecutar también en las bóvedas empleando «exclusivamente» medio manuales hasta descubrir la capa original.

También se actuará en el suelo, compuesto por materiales de barro cocido y en buen estado de conservación, aunque se propone su restauración. Dado que las canalizaciones de la instalación eléctrica se realizarán bajo el pavimento, se deberá retirar y hacer acopio de estas baldosas para su posterior recolocación.

Según se apunta en los pliegos, la solución de canalizar bajo el pavimento las instalaciones ya se utilizó en el matroneo de la zona norte cuando se habilitó para preservarlo y exhibirlo al público.

En cuanto a las ventanas de madera de la calle Serranos, se encuentran en mal estado de conservación y con acristalamiento sencillo, incumpliendo las necesidades de eficiencia energética y de aislamiento acústico requeridas en la actualidad. Por eso se propone cambiarlas por otras de madera, con contraventana interior también de madera y triple acristalamiento.

A todo esto se unen las actuaciones que se llevarán a cabo en las puertas de la Clerecía, que se reducen a la reparación de los elementos de madera dañados por el hostigo, la modificación del acabado de la madera actualmente tintada y barnizada para recuperar el acabado tradicional de esmalte. Se toma como referencia la mejora que se llevó a cabo en las puertas de la fachada de la iglesia de la Real Clerecía de San Marcos en el año 2019.

También se persigue la eliminación de los cierres provisionales de los balcones del matroneo sur, reponiéndolos por carpintería de huecos de balcones de hojas practicables. Dentro del proyecto también se incluye la recuperación del vestíbulo de turistas mejorando el itinerario turístico y tratando de recuperar el espacio original de tránsito.

En esta zona también se mejorará la accesibilidad eliminando un peldaño de granito pulido. Por último, el proyecto prevé reparar los primeros tramos de la escalera de madera de subida hasta los matroneos norte.