Una luz de esperanza en la lucha contra la ELA

Con el objetivo de buscar nuevas alternativas frente a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un grupo de científicos de las universidades de Salamanca y de Coimbra (Portugal) trabaja conjuntamente en un proyecto innovador.

La iniciativa cuenta con la participación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA). Juntos desarrollan un modelo experimental tridimensional con células humanas que podría abrir nuevas vías para comprender los mecanismos de esta enfermedad neurodegenerativa.

Entre los investigadores implicados se encuentran David Pérez, personal investigador en el Hospital Universitario de Salamanca; la profesora María Dolores Calabria, coordinadora de la Unidad de ELA del CAUSA; Jorge Valero Gómez-Lobo, investigador del grupo de Salamanca; y Elisabeth Ferreiro, desde la Universidad de Coimbra, con la que mantienen una estrecha colaboración transfronteriza.

El proyecto forma parte del programa europeo POCTEP, que promueve la cooperación entre España y Portugal. En palabras de David Pérez: «El objetivo es maximizar los recursos que tenemos entre ambos países. Dos cabezas piensan más que una, y unir esfuerzos nos permite avanzar más rápido y con más precisión».

El trabajo que desarrolla el equipo tiene un enfoque tan innovador como prometedor: crear un modelo 3D «in vitro» que reproduzca los procesos celulares que ocurren en la ELA. Para ello, utilizan células madre derivadas de la orina de pacientes, un método sorprendentemente eficaz, económico y no invasivo.

«Extraemos células madre de la orina, tanto de pacientes con ELA como de personas sanas, y las diferenciamos en motoneuronas y células musculares», explica Pérez. «Así podemos estudiar en laboratorio cómo se produce la degeneración neuronal que caracteriza a la enfermedad y, lo más importante, adaptar los tratamientos a cada paciente».

Este tipo de modelo permitiría avanzar hacia una medicina personalizada, un enfoque crucial en una enfermedad tan diversa.

El 90% de los casos de ELA son esporádicos, es decir, sin causa genética clara, lo que dificulta enormemente el diagnóstico y la búsqueda de un tratamiento efectivo. El 10% restante se asocia a mutaciones hereditarias.

Conocer los mecanismos específicos de cada caso abre la puerta a tratamientos más precisos, diseñados según la biología de cada paciente.

Pese al avance científico, los investigadores alertan de un problema estructural que frena el progreso: la falta de financiación estable para proyectos biomédicos.

David Pérez lo resume con una mezcla de frustración y esperanza: «La ELA es una enfermedad cruel, muy rápida y devastadora. Ojalá quienes deciden los presupuestos se acercaran a las consultas y vieran lo que viven los pacientes y sus familias. Las ayudas económicas a las familias son necesarias, pero sin investigación no llegaremos nunca al origen ni a la cura».

La situación no es nueva: muchos proyectos se ven obligados a ralentizar su ritmo por falta de recursos o por convocatorias intermitentes: «Invertir en investigación no es un gasto, es una inversión de futuro», insiste Pérez. «Cada avance, cada pequeña luz que encendemos en el laboratorio, puede significar años de vida o calidad para miles de personas».

El proyecto que une a Salamanca y Coimbra es, según sus protagonistas es: «un granito de esperanza en un camino todavía largo, pero necesario». Porque, como recuerda el propio investigador: «La mejor ayuda para los pacientes y sus familias será, algún día, dejar de necesitarla gracias a la ciencia».