Más «Luna de sangre que nunca» en el inicio de las Fiestas El eclipse lunar de este domingo será plenamente visible desde Salamanca a la salida del satélite por el sureste

Es como si la Luna llena se sumara este fin de semana a los espectáculos de las Ferias y Fiestas de Salamanca. Al atardecer del próximo domingo, y si las nubes no lo impiden, podremos ver mirando al sureste un espectáculo astronómico insólito: la salida de nuestro satélite en pleno eclipse, oscurecida por la sombra de la propia Tierra.

Será el segundo eclipse lunar visible desde Salamanca este año, tras el ocurrido el pasado 14 de marzo, que resultó deslucido en muchas partes de la provincia precisamente por el cielo encapotado que impidió disfrutar del fenómeno. En esta ocasión, el eclipse tendrá la peculiaridad de iniciarse antes de la salida del satélite. Así, cuando el disco asome por el horizonte sureste -en Salamanca la hora prevista de la salida es las 20:43 h.- la luna ya se encontrará en eclipse total. Durante esta fase, el satélite no se verá completamente oscuro, sino que adquirirá un tono rojizo, debido a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre. Si los nativos norteamericanos la llamaban «luna de sangre», esta vez será más «luna de sangre» que nunca.

A partir de ese momento, la sombra producida por la Tierra ira descubriendo poco a poco la superficie de la Luna hasta la finalización del fenómeno, sobre las 22 horas, cuando podrá apreciarse por completo la Luna llena de septiembre.

El eclipse total de Luna será visible desde gran parte del mundo y en España podrá verse como total en todo el territorio, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde la Luna inmediatamente después del final de la totalidad. La observación del eclipse se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.

La gran vistosidad del fenómeno no requerirá esta vez de lugares alejados de contaminación lumínica para disfrutarlo, aunque es preferible seguirlo desde un punto de vista que presente un horizonte despejado hacia el sureste. Un punto muy recomendable en la capital puede ser el parque de la calle de los Mozárabes, en Puente Ladrillo, o lugares con buenas vistas al rio o a la Aldehuela desde puntos elevados.

