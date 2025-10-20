Luis Alberto de Cuenca recogerá el Premio Reina Sofía el 18 de noviembre El galardón al filólogo se entregará en el Palacio Real con la presencia de la monarca emérita. Es el más prestigioso de poesía en español que convocan Universidad y Patrimonio Nacional . El premiado es uno de los intelectuales más destacados del panorama cultural español

El Palacio Real de Madrid acogerá el próximo 18 de noviembre la ceremonia de entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que este año recogerá el filólogo, poeta, traductor y ensayista Luis Alberto de Cuenca y Prado. El galardón, convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, reconoce su trayectoria y su aportación a la poesía contemporánea en lengua española.

El jurado destacó en su fallo la obra lírica de Luis Alberto de Cuenca por «una profunda erudición literaria y un estilo que se mueve entre la reflexión filosófica, la exploración de la cultura clásica y la introspección personal».

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, subrayó que su poesía «refleja una profunda reflexión sobre la condición humana, la historia y la memoria colectiva», además de «una claridad expresiva y una capacidad de transmitir emoción con un lenguaje aparentemente sencillo, pero cargado de matices».

Por su parte, la gerente de Patrimonio Nacional, María Dolores Menéndez, destacó que su obra «se distingue por un estilo claro y preciso, con una mirada crítica hacia la tradición literaria y un tono a menudo irónico o melancólico». En la misma línea, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, señaló que la poesía de Cuenca «tiende un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre la cultura clásica y la tradición contemporánea».

Luis Alberto de Cuenca, que fue miembro del jurado en ediciones anteriores, mostró su «enorme alegría» al conocer el reconocimiento, que considera «la culminación de su carrera poética» y un motivo de especial emoción por su «admiración hacia la Reina Sofía».

Creado en 1992, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana se ha consolidado como uno de los más prestigiosos del ámbito hispano. Está dotado con 42.000 euros, además de la publicación de una antología poética con una introducción académica, una velada poética y una jornada de estudio dedicada al autor en la Universidad de Salamanca.

A lo largo de sus 34 ediciones, el galardón ha reconocido a figuras de la talla de José Hierro, Mario Benedetti, Olvido García Valdés o Joan Margarit, doce de los cuales también han sido distinguidos con el Premio Cervantes. En los últimos años, el premio ha recaído principalmente en mujeres poetas. Desde 2020, han sido cuatro las mujeres galardonadas, siendo la última Piedad Bonnet.

El perfil

Luis Alberto de Cuenca y Prado (Madrid, 1950) es una de las voces más singulares de la poesía española contemporánea. Filólogo clásico, traductor, ensayista y académico de número de la Real Academia de la Historia, ha sabido tender puentes entre la cultura clásica y la popular, combinando en su obra la mitología, la filosofía y la vida cotidiana con una ironía elegante y una claridad expresiva inconfundible. Premiado con el Premio Nacional de Poesía (2015) y con el Premio Nacional de Traducción, De Cuenca se caracteriza por un estilo culto y accesible, capaz de incorporar referencias que van de Homero a los cómics.