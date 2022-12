Los voluntarios se multiplican y aumentan un 50% en 5 años

El 24% de las entidades tienen entre 10 y 25 voluntarios activos, y el mismo porcentaje aquellas que oscilan entre 26 y 50 voluntarios. Respecto al número de socios, las entidades micro son las más frecuentes, pues el 53% tienen menos de 30. El documento aportado a este diario por el Ayuntamiento de la ciudad, también refleja que la mayoría de las personas voluntarias realizan su actividad en varios ámbitos y que la mayoría lo hacen en el social, educativo y sociosanitario. Con programas tanto en la capital como en la provincia, los principales colectivos beneficiados son los adolescentes, las personas con algún tipo de discapacidad y las personas mayores. En concreto, este 2022 los ámbitos de mayor demanda, por orden de interés, fueron menores, inmigración, protección de animales, medio ambiente, apoyo a personas mayores y protección civil.

Respecto al perfil del voluntariado, el 52% tienen entre 18 y 35 años, el 73% son mujeres y el 73% permanecen más de un año prestando su colaboración de forma continuada. Para favorecer esta situación, el 71% de las entidades tiene un Plan de Gestión del Voluntariado, el 94% una programación de actividades y el 80% una evaluación de los procesos.

En cuanto a las tareas que desempeñan los voluntarios, destacan la sensibilización social y la elaboración y desarrollo de campañas. La formación básica y la formación específica orientada a una determinada tarea son impartidas por más del 70% de las entidades salmantinas, contando para ello con espacios y aulas, además de acuerdos de colaboración con otras entidades. Pero además, la pandemia en este ámbito también ha traído consecuencias positivas y cabe destacar el incremento del voluntariado virtual a través de las nuevas tecnologías.

En definitiva, odas de compromiso que en palabras del propio alcalde, Carlos García Carbayo, suponen un “orgullo” y que sirven para “entre todos construir una Salamanca mejor”. Y ello es posible gracias a personas con nombre y apellido. Una de ellas es María Prieto Romero, voluntaria de la Asociación de Familiares de Alzheimer. Una hora a la semana, a través de videollamadas, realiza talleres de reminiscencia, es decir actividades que consisten en que las personas con alzheimer recuerden cosas de su infancia y de su etapa más joven. Ello les ayuda a activar la mente y poco a poco van recordando más detalles y momentos. “Soy psicóloga y está muy relacionado con mi trabajo. Muchas veces no consigues que recuerden ciertas cosas pero ellos, por esa atención que les preste, se sienten muy bien y te lo agradecen. La compañía hace mucho”, afirma a este diario. “Todos los jueves que puedo estar con ellos me lo agradecen infinitamente. Hay un señor que antes no hablaba y ha empezado ahora. Se ha soltado gracias a que le hemos ayudado a recordar”, relata con alegría.

Precisamente esa ayuda desinteresada se ha querido agradecer este año en la nueva Glorieta del Voluntariado en el barrio de Garrido, un homenaje a la entrega y vocación de servicio hacia las personas más vulnerables y la expresión del agradecimiento de la ciudad a la ayuda que cada día prestan miles de personas, contribuyendo a que Salamanca sea un ejemplo de solidaridad en toda España.