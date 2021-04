Los vacunados, sin miedo a la segunda dosis de AstraZeneca

Más de 15.000 salmantinos que ya han sido vacunados con la primera dosis de AstraZeneca están a la expectativa de qué sucede con la segunda dosis que deberían recibir a partir de mayo: si será de la misma farmacéutica, de otra distinta o de ninguna más. Colectivos como los docentes, psicólogos, veterinarios, farmacéuticos, fisioterapeutas, odontólogos, policías locales, cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de la prisión de Topas... menores de 55 años, viven con incertidumbre las noticias que llegan de AstraZeneca sobre los trombos, las suspensiones temporales de vacunaciones y los cambios en la edad (mayores de 60) de los que reciben esta vacuna. No obstante, los salmantinos consultados por este periódico coinciden en que no quieren “experimentos” con otras vacunas si no hay estudios y demandan una segunda dosis de AstraZeneca para completar la inmunidad. Además, reiteran que la vacunación es la única solución a la pandemia.

Incluso en redes sociales como Twitter se ha iniciado una campaña con el hashtag #quieromisegundadosis, donde los ciudadanos reclaman que se complete la pauta de vacunación de AstraZeneca recordando que no hay estudios sobre la combinación con otro laboratorio.

El Gobierno y las comunidades autónomas tienen todavía pendiente decidir si administrar la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años ya vacunados con la primera o apostar por la inoculación de otra vacuna. Al respecto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón opina que esta vacuna está teniendo un “resultado muy bueno” en el control de la epidemia y “no se ha descartado todavía del todo” administrar la segunda dosis, aunque ya se estudia si conviene administrar la segunda dosis con Pfizer. Precisamente, la Agencia Española del Medicamento ha autorizado este lunes el primer ensayo clínico que evalúa la seguridad y el efecto protector de administrar Pfizer a los ya vacunadas con AstraZeneca. Hay 600 voluntarios. El Instituto de Salud Carlos III realizará este ensayo de “urgencia” cuyos resultados se esperan para finales de mayo.