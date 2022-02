Los ucranianos ‘salmantinos’ con familia en el fuego cruzado

Tienen a sus padres, primos, tíos y amigos en pleno fuego cruzado. Impotentes ante lo que está ocurriendo en su país, los ucranianos que residen en Salamanca viven desde hace cuatro días pendientes de dónde cae cada bomba, dónde se produce cada ataque. Sus familiares trabajan en hospitales, depuradoras, en el mantenimiento de líneas de alta tensión o incluso se encuentran en primera línea de batalla. Pendientes de la última hora que transmiten los medios de comunicación, han aunado fuerzas para enviarles a ellos y al resto de sus compatriotas materiales de primera necesidad. Para ello han habilitado dos puntos de recogida: la iglesia de la Purísima —de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00—, y en la agencia Generali Seguros, de la avenida de Campoamor, 3 —de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00).

Tatiana Symonovych

“Mi tía trabaja en un hospital; no puede ir ni a casa a descansar” “La ayuda ahora no está llegando. No tienen gasas, ni jeringuillas,...”, cuenta Tatiana, que lleva 19 años en España. Su primo de 26 años se ha marchado con una de sus tías al pueblo. “Aun no le han llamado a filas, pero pueden hacerlo en cualquier momento”, explica. Otra de sus tías trabaja en un hospital de Kiev. “No puede ir a casa ni a descansar”, asegura insistiendo en que a los centros sanitarios no dejan de llegar heridos. “Llega la noche y es horrible. No sabes qué va a ser de tus familiares. Ellos escuchan las sirenas cada vez que hay un peligro, pero tú estás aquí sin saber qué ocurre”, asegura pidiendo a los salmantinos que colaboren en el envío de materiales de primera necesidad “para los hombres que están defendiendo” su tierra.

Yuliia E Iván

“Mi madre me acaba de decir que está en un refugio porque están bombardeando” “Ahora mismo mi madre acaba de mandar un mensaje que está en un refugio porque están bombardeando mi ciudad”. Con la emoción contenida, Yuliia, que prefiere no dar su apellido, contaba ayer a las cinco de la tarde las noticias que acaba de recibir. Ella y su marido, Iván, son dos de los ucranianos residentes en Salamanca que han articulado el envío de ayuda a su país. Los padres de Yuliia residen en Kórosten, una ciudad cercana a la frontera con Bielorrusia, en la que varios edificios residenciales han sido derribados por los ataques rusos. Ambos trabajan en servicios esenciales en una guerra. Su madre en una purificadora de agua “rodeada de militares y en la que hay un búnker en el que ha estado escondida”, explica Iván. Su suegro, explica, se encarga del mantenimiento de líneas de alta tensión, una infraestructura que en cualquier momento puede ser objetivo de los ataques del ejército ruso. Cuando comenzó la guerra, Yuliia estaba dormida y no oyó el teléfono. Su madre la había llamado. “Estaba llorando. Parecía que estaba despidiéndose”, recuerda. “Tras tres días llorando y de impotencia total en los que no sabíamos qué hacer, el sábado por la noche un grupo nos organizamos para mandarles ayuda”, comenta esta ucraniana que llegó a España hace seis años

NATALIYA ANTOKHIY