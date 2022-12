Los transportistas no descartan una huelga si les quitan la ayuda al combustible

Su sector suena en todas las quinielas pero nadie se lo deja claro. Los transportistas serían uno de los grupos para los que el Ejecutivo estudia mantener la ayuda económica en los carburantes pero ellos dicen que ya no les sorprende nada, por lo que esperan ansiosos recibir noticias.

“Lo estamos viviendo con cierta incertidumbre. No es el momento para tocar el transporte. Es un momento delicado y van a acabar tensando la cuerda. Si nos quitan la ayuda nos perjudicaría mucho al funcionamiento”, asegura Paulino Benito, presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discrecionales (Aestradis).

Benito recuerda que esta ayuda no se ha hecho específicamente para el sector sino que se ha extendido a toda la población, por lo que no cuentan con ningún tipo de ventaja. “En su día esto se hizo para que los transportistas dejáramos de estar en huelga y ahora no sabemos qué va a pasar. Nuestra situación no ha mejorado. Antes de 2021 el precio de los carburantes estaba por debajo del euro y de repente nos subió un 60%. Hemos tenido que subir costes pero el sector no ha sido capaz de recuperar ese dinero”, lamenta.

De ahí que en el caso de que la bonificación estatal se elimine para los transportistas, el sector no descarta una nueva huelga. “Se nos abriría una situación que no todos entenderían. Días atrás hemos dado un voto de confianza al Gobierno para que puedan ir desarrollando todas y cada una de las medidas del convenio del transporte pero esto ya sería la puntilla”, reconoce. “Si nos lo quitan no descartamos paros”, insiste.

Por su parte, José Antonio Mateos, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Salamanca (Astasa), pide “cautela”. “Sabemos lo mismo que vosotros, nada. Que yo sepa tampoco se están llevando a cabo negociaciones, pero claramente para nosotros supondría mucho. Somos los grandes perjudicados y supondría mucho dinero”, afirma. De hecho, tal y como afirma Paulino Benito, la ayuda de 20 céntimos por litro supone a cada empresa un ahorro medio de entre 800 y 1.000 euros.

La última jornada de paro convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte tuvo lugar a mediados del mes de noviembre, aunque en la provincia de Salamanca tuvo nulo impacto. Ni siquiera se llegó a celebrar la protesta con la que se preveía cortar las principales calles del centro de la ciudad y los promotores desconvocaron en el último momento la movilización que iba a recorrer las principales avenidas. Eso sí, el miedo estaba presente y los propios transportistas reconocían entonces a LA GACETA que algunos compañeros habían decidido adelantar trabajo para evitar los posibles problemas que pudieran encontrarse para circular por algunas carreteras. Sin embargo, finalmente la jornada discurrió con total normalidad.