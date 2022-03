Los símbolos franquistas que han desaparecido en Salamanca

El 9 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Salamanca retiró del Pabellón Real de la Plaza Mayor el polémico medallón de Franco en cumplimiento de una sentencia judicial y tras la resolución de la Comisión Territorial de Patrimonio, un hito en la ejecución de la Ley de Memoria Histórica, aunque desde que la normativa está en vigor se han adoptado muchas medidas para cumplir la norma.

Ese mismo año, la Universidad también eliminó el escudo franquista que presidía la fachada de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. En este caso, tras realizar unas calicatas, se comprobó que el emblema estaba simplemente colgado sobre la fachada, por lo que su retirada no supuso mayores desperfectos para el edificio.

De igual modo, un escudo muy similar a los del Banco de España se quitó del Palacio de Justicia. Años antes ya hizo lo propio el Ayuntamiento con el símbolo situado en la fachada de la Casa de la Juventud de Garrido.

Mucho más controvertida, sin embargo, resultó la “mutilación” del mural del Salón de Plenos, donde había una imagen de Franco. También por una sentencia, el Consistorio se vio obligado a actuar y un restaurador repintó el mural para hacer desaparecer el rostro del dictador en octubre de 2019.

La eliminación de la placa de la Cruz de los Caídos en la plaza Maestro Antonio Gómez, en Tejares, en honor a “los heroicos hijos caídos por Dios y por España”; cambios en los rótulos de las calles Plá y Deniel, que pasó a llamarse Benedicto XVI; la vía de San Francisco del Valle, ahora de San Ildefonso; la avenida General Mola, que hace años que es el paseo de la Estación, pero hasta no hace tanto lucía el antiguo rótulo como sucedía en Comuneros con la placa con forma de águila de la calle Juan Pérez Almeida; la eliminación de los yugos y las flechas de varios rótulos de calles de San Bernardo y El Carmen forman parte de las actuaciones llevadas a cabo principalmente por el Ayuntamiento.

Además, en Salesas se eliminaron también los símbolos del régimen franquista del monumento del parque, pero esta actuación no se considera completa por parte de la Asociación para la Defensa de la Ley de la Memoria Histórica, formación que ha judicializado varias causas, aunque según explica su abogado, Gorka Esparza, ahora mismo ya no tienen abierta ninguna. Sobre las placas de resignificación, Esparza reconoce que es una fórmula que no le gusta, aunque reconoce que forma parte de la ley y en este caso no es un edificio que se utilizó para adoctrinar.