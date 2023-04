Los secretos de los túneles del atrio de la Catedral quedarán sin desvelar

Los misterios y secretos que esconden las galerías ocultas detectadas mediante pruebas geotécnicas bajo el atrio de la Catedral continuarán siéndolo. Los sondeos arqueológicos que se están realizando a los pies de la basílica no los desvelarán. Ayuntamiento y Cabildo, con la pertinente autorización de Patrimonio de la Junta, han optado por no continuar excavando y mantenerlos ocultos como han permanecido hasta ahora.

Al encontrarse en una cota más baja que aquella sobre la que se actuará para reconstruir la deteriorada lonja norte de la seo —en la que se habilitarán aseos públicos—, no se continuará investigando en los posibles restos que existan a mayor profundidad, según confirman fuentes de la administración municipal y autonómica.

Dentro del proyecto para rehabilitar el atrio —hoy desmontando—, el Cabildo encargó un estudio sobre las condiciones geológico-geotécnicas del subsuelo sobre el que apoya el costado norte de la Catedral. El informe culminado en diciembre de 2019 revela la existencia de oquedades de hasta cuatro metros de altura y ocho de profundidad. Ante ello, la Comisión Territorial de Patrimonio autorizó el pasado febrero la realización de sondeos para comprobar la afección que estos túneles, galerías o bodegas podían tener en la restauración de la lonja norte, precintada y apuntalada en 2019 ante el riesgo de derrumbe.

A mediados de abril comenzaron los trabajos arqueológicos, con Elvira Sánchez a su frente. En los dos últimos meses, los sondeos apuntan, según ha podido saber este periódico, a la existencia de tres túneles u oquedades. Dos de ellas parecen ser de origen natural, a modo de pequeñas cuevas— y la tercera podría tener un origen constructivo, pero no se ha llegado a profundizar lo suficiente como para corroborarlo. Se encuentran hasta a cuatro metros de profundidad.

No obstante, aún no está redactado el informe que detalla los resultados obtenidos con las calicatas. En cualquier caso, los promotores de la obra, con la venia de Patrimonio, han optado por no continuar excavando al considerar que las oquedades carecen del interés suficiente como para prolongar los sondeos arqueológicos.