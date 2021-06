Los riesgos de ‘abusar’ del hierro durante el embarazo

El hábito de prescribir hierro oral a las embarazadas de forma preventiva -para evitar anemias- está directamente relacionado con los bebés que nacen con los niveles de bilirrubina muy altos.

Se trata de un estudio realizado por el personal de Enfermería del servicio de Obstetricia del Clínico. En concreto, lo firman Javier Sánchez Conde, Laura Sanchón Gómez e Isabel García Mulas y ha sido reconocido en los premios SATSE Castilla y León a los trabajos de investigación.

Javier Sánchez explica que “lo que se buscaba era identificar esa relación entre las mujeres que toman suplementos de hierro durante el embarazo y el aumento en la bilirrubina que luego se ve en los recién nacidos”.

Los bebés que presentan niveles de bilirrubina excesivos tienen que ser reingresados durante varios días y sometidos a tratamientos de fototerapia para estabilizarlos.

El trabajo ha recopilado datos de 300 madres y sus respectivos hijos -gracias a la colaboración de las matronas, apuntan- durante los últimos años. “Esperábamos a las 48 horas de vida para hacer la toma de bilirrubina a los bebés. No a todos, porque los que presentaban ciertos factores de riesgo se descartaban”, detallan.

Sánchez recalca que “el estudio nos da un resultado que anima a seguir investigando sobre este hilo. Nosotros no entramos a analizar cuántas dosis de hierro tomaban las mujeres o durante cuánto tiempo. Solo registramos si tomaban o no, pero a partir de ahí se puede seguir investigando para averiguar dónde está el equilibrio de lo que se puede tomar y lo que no”. En lo que todos coinciden es en señalar que “es preferible prescribir hierro solo si es necesario, pero no de forma preventiva como se ha hecho durante años” y recordar a la comunidad sanitaria que “la Enfermería también investiga y puede aportar estudios muy valiosos”, destaca Javier Sánchez.