Los radares fijos ‘echan humo’ y disparan las multas en Salamanca

Una tendencia que no se ha cumplido en el resto de España y que, según los expertos, solo tiene una explicación. Pese a que los datos a nivel nacional indican que durante el pasado año los radares fijos pusieron menos multas que los móviles, en la provincia salmantina el comportamiento ha sido muy diferente y los cinemómetros con una ubicación fija, aquellos que todo el mundo sabe dónde están, no solo han multado a más conductores sino que el número de estos se ha disparado. Frente a las 11.086 personas que fueron pilladas al volante con exceso de velocidad por uno de estos radares fijos en 2019, el año pasado el número se incrementó hasta llegar a los 28.911, lo que supone un aumento de 160,79%. El motivo es solo uno: hace tres años los radares de la provincia no estuvieron a pleno rendimiento.

Así lo indica Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), asociación que recientemente ha publicado un estudio en base a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Del informe se desprende tres tipos de infracciones por velocidad. “Los fijos son los de pórtico y luego de entre los móviles hay dos tipos, sin parada y con parada del conductor. En el primero la persona que va al volante no se entera de que ha sido multado hasta que semanas después le llega la denuncia a casa, mientras que a los otros se les da el alto unos metros más adelante”, explica Arnaldo.

“Mientras que en España el radar fijo y los móviles con parada del conductor han disminuido (un 1,87% y un 2,24% respectivamente), en Salamanca han subido los tres y llama mucho la atención los fijos: un 160,79%”. Ni la velocidad de estos dispositivos de control ha bajado ni los ciudadanos han cogido el gusto al acelerador tras las restricciones de movilidad por la pandemia. “La razón es que en 2019 algunos de los radares de la provincia no estuvieron operativos, bien porque no habían pasado la inspección técnica o por el tiempo que se exige después de cada reparación. Es como si tráfico en 2021 los hubiera puesto a pleno rendimiento”, indica el presidente de AEA.

Aunque no se ha facilitado datos exactos de cuál de estos instrumentos estuvo a medio gas, la mayor parte de la culpa la tiene una avería de la que informó en su día a este periódico la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, ya que durante meses estuvo estropeado el radar de la circunvalación de Buenos Aires, ubicado en el kilómetro 340 de la A-66. Solo el pasado año este cinemómetro puso 19.176 multas. En 2019 sin embargo no llegaron a 16.000, muy lejos de las 25.988 sanciones de 2018, cuando no estuvo averiado. En cuanto al resto de infracciones incluidas en la estadística, destaca que hayan disminuido en tres años un 40% las alcoholemias, mientras que el consumo de drogas sube un 10,58%. “Es un dato que nos ha alarmado. El cannabis es la droga más detectada pero no solo hay que pensar en drogas ilegales y en la conducción las legales también se detectan, como está ocurriendo con el incremento de opiáceos y tranquilizantes”, concluye el experto.