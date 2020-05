“Los que actúan irresponsablemente es porque no han tenido un caso cerca”

Al pie del cañón desde el primer minuto, la enfermera Paula Galache sabe también lo que es vérselas con el virus y el miedo al contagio. Junto al resto de sus compañeros de la planta ocho del Hospital Virgen de la Vega, reconoce que ha vivido y sigue viviendo una experiencia que no olvidará nunca. “Aunque el hospital en el que trabajo en principio está libre de COVID nos hemos encontrado con pacientes contagiados que habían dado primero negativo en la prueba que les habían hecho en Urgencias y luego desarrollaban la enfermedad”, explica.

Paula reconoce que pesar de tomar “todas las precauciones del mundo” la vuelta a casa sigue siendo un momento complicado. “¿Cómo evitas que un niño de dos años te abrace?, incluso hablé con mi marido sobre la posibilidad de no estar juntos hasta que pasara todo esto... al final te comes mucho la cabeza”, reconoce.

A pesar de lo duro que están siendo estos momentos, asegura que también saca cosas positivas, como la unión con sus compañeros. “Antes a lo mejor cada uno íbamos más a lo nuestro pero ahora nos apoyamos mucho más. También me quedo con los agradecimientos de los familiares de nuestros pacientes, cuando nos dicen que se van tranquilos porque están con nosotros”.

Aunque lo peor parece que ya ha pasado, ni Paula ni sus compañeros bajan la guardia sobre todo después de haber visto el comportamiento de mucha gente durante la desescalada. “Me da miedo y además me pongo negra. Tengo claro que quienes actúan así es porque no han tenido ningún caso cercano y por tanto no saben lo que es”, concluye.