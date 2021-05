La profesión médica no apoya la fórmula gallega de primar a los médicos que más recuperen la consulta presencial al considerar que es algo que ya forma parte del suelo. El servicio gallego de salud avanzó la pasada semana que se planteaba bonificar a los médicos que más esfuerzo hagan por ver a los enfermos en persona. Desde el sindicato CESM rechazan esta propuesta y critican: “Durante la pandemia todo ha sido telemedicina o atención telefónica, y solo si el médico determinaba que era necesario te veía en persona. No ha existido ningún plan para garantizar una asistencia de calidad en la pandemia, sino que lo han dejado al libre albedrío de cada médico”, opina el presidente, Tomás Toranzo, que reconoce: “Hay muchos profesionales que prácticamente lo han visto todo en persona, porque lo han decidido así, pero como la Consejería no ha tomado medidas, ha permitido que otros profesionales se hayan basado completamente en el teléfono, con el lógico cabreo del paciente, y son bastante más de lo que se cree”.

Toranzo centra la crítica en la Administración. “La Consejería de Sanidad lo ha centrado todo en no acudir a los centros sanitarios para evitar contagios, en lugar de poner medios y circuitos asistenciales, porque hay pacientes que tendrían que ser vistos en persona sí o sí, o de lo contrario se te escapan y entonces habrá problemas”.

El presidente de CESM percibe que “es ahora cuando se lo empiezan a plantear”.

Los médicos consultados coinciden en que “la fórmula para ver a los pacientes en persona no pueden ser los objetivos” y recuerdan que “hasta el año 2019 ya se incentivaban los incentivos”. “Luego, en la época de los recortes, siguió habiendo objetivos, aunque no eran remunerados, pero al menos servían para analizar y corregir. Sin embargo, la nueva Consejería se olvidó por completo de los objetivos: ni marcados, ni pagados”.

El procurador salmantinos en las Cortes de Castilla y León David Castaño avanzó esta semana que la actividad presencial en Atención Primaria será casi obligatoria en cuestión de semanas: “Es el momento, ahora sí, de flexibilizar y de aumentar la actividad económica y de recuperar la actividad presencial en todo el sistema sanitario”, ha precisado David Castaño que ha ratificado que la Junta cumplirá el compromiso de recuperar la actividad presencial en todo los consultorios a mediados de mes “lo cual es bastante importante”.