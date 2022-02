Los mayores tildan de escasas las medidas planteadas por los bancos

La campaña “Soy mayor, no idiota”, promovida por el pensionista valenciano Carlos San Juan en Change.org, ha supuesto una revolución, con e l fin de impedir la desaparición de la atención presencial en los bancos y asegurar la inclusión financiera de las personas mayores, con discapacidad y de la España rural. Debido al gran impacto que ha tenido la campaña, con más de 600.000 firmas, las entidades financieras han presentado al Gobierno un proyecto con medidas.

En este plan, sujeto a modificaciones, se incluyen medidas como sacar efectivo o realizar operaciones básicas en tiendas, gasolineras, bares, estancos... que suplan la falta de oficinas bancarias o cajeros. Además, se ampliarán los autobuses que operan como oficinas y se instalarán cajeros en poblaciones de menos de 10.000 habitantes.

Los bancos se comprometen también a reforzar los canales de atención telefónica para los clientes no solo mayores, sino para aquellos que no puedan acudir a una oficina o no pueden realizar operaciones en canales digitales. La banca también potenciará acuerdos con Correos para atender a la España rural a través de sus oficinas o personal para que los clientes puedan realizar operaciones bancarias básicas. Las medidas incluyen educar a los mayores a utilizar las aplicaciones digitales en colaboración con centros de enseñanza, centros de día y de mayores.