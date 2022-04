Los malos augurios de un experto en economía sobre la inflación: “No hay salida a corto plazo”

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, Fernando Rodríguez, destaca sobre los datos del IPC publicados esta semana por el INE que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, es la más alta desde 2008.

“Esto indica que efectivamente la subida de precios no es un efecto puntual y que va a permanecer en el tiempo a medio plazo, ya que el encarecimiento de los productos no depende solo del coste de la energía, sino que se traslada a la cesta de la compra”, explica. También deja claro que el alza ya no será reversible de aquí a junio, “tenemos un problema de subida del IPC que no es un pico, sino que estamos en una meseta”.

Según el experto, la consecuencia directa del incremento tan abrupto de los precios es que la población se empobrece. “Baja la capacidad adquisitiva y los más perjudicados son precisamente los ciudadanos más pobres”.

Aunque reconoce que no es experto en macroeconomía, ya avanza que no hay una solución, al menos a corto plazo. “Hemos tenido muchos periodos inflacionarios en España y es algo que se pasa con tiempo y ajuste. Aunque lo cierto es que esta situación es nueva, ya que nunca se había producido con una moneda única como ahora y con un banco central, mientras a la vez se desarrolla una guerra”.

El profesor subraya que si continúan los bloqueos sobre el gas y el petróleo rusos “la inflación continuará aunque haya finalizado la contienda en Ucrania”. Apunta, como experto en economía ambiental, que este es el mejor momento para hacer una transición hacia la producción de energía renovable “lo más rápido posible”, de tal modo que se acabara la dependencia de combustibles sólidos actual.