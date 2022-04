La inflación se dispara en Salamanca por encima de la media nacional

El incremento del precio de la cesta de la compra rompió todos los récords el pasado mes de marzo en Salamanca al anotar un alza del 10,1% con respecto al mismo mes del año pasado.

La inflación sube a dos dígitos, cota a la que nunca se había llegado en la serie histórica de la provincia después de sumar 3,2 puntos en un mes. A nivel nacional el encarecimiento de los precios ha sido del 9,8%, más de dos puntos con respecto a febrero y la cifra más alta desde mayo de 1985, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso concreto de Salamanca el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) se aupó fundamentalmente por el incremento en un 83,6% del precio de la electricidad y del gas, después de que solo en marzo la subida fuera del 23,3%. Los combustibles sumaron otro 25,1%, mientras que los servicios de alojamiento anotaron una subida del 13% y los servicios financieros, un 10,6%. Pero es que además productos básicos como los alimentos se encarecieron un 8% en términos interanuales y las bebidas no alcohólicas un 5,8%.

El incremento de los precios hasta febrero ya era un problema en España, pero el informe del INE de marzo recoge el efecto añadido de la guerra de Ucrania. Esta notable subida del IPC, el denominado impuesto de los pobres, implica un importante deterioro económico para las familias salmantinas dado que los salarios no han subido al mismo ritmo.

Pero el dato más importante del ofrecido ayer por el informe del INE es la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de los productos no energéticos y alimentos no elaborados. Tanto en Castilla y León como a nivel nacional ha subido en comparación con hace 12 meses un 3,4% tras sumar cuatro décimas en marzo. Esto quiere decir que la subida de precios ya no está vinculada a un solo factor, como puede ser el incremento de la energía, y que ha dejado de ser un fenómeno puntual.